Ønsker bredere samarbeid mot matsvinn

Hvert eneste år går minst 385 000 tonn fullt spiselig norsk mat til spille. Det innebærer at hver åttende handlepose går rett i søpla. Det taper samfunnet 22 milliarder kroner på – hvert eneste år. Norge har satt som mål å halvere matsvinnet innen 2030, men matsvinnet er fortsatt stort – i mange ledd i verdikjeden.

Innenfor matindustrien, ligger det ikke minst mye sauekjøtt på fryselager. Selv om Norturas siste prognose viser tilnærmet markedsbalanse for sau og lam for 2019 isolert, lå 1 394 tonn lam og 1 643 tonn sau på reguleringslager da vi gikk inn i 2019. Bare på fryselageret i Rakkestad, lå det i sommer over 20.000 sauer som ingen ville ha. Ifølge NRK, ligger det an til at over 600 000 kilo av høstens saueslakt ender som svinn.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) mener det trengs et sterkere og bredere samarbeid mellom ulike aktører for å få bukt med problematikken. Nå vil statsråden invitere flere av aktørene som jobber med mat- og matsvinn til et felles møte. Målet er å skape en bedre forståelse for hvor og hvorfor svinnet oppstår, og finne ut hvordan vi bedre kan løse problemene gjennom å jobbe sammen – fra bonde til forbruker.

– For godt til å kastes

– Vi trenger tiltak som har effekt. Derfor er det fint at Too Good To Go har lansert en ny kunnskapsbase. Vi politikere trenger noen som holder oss litt i ørene og krever at vi lager rammeverk som fungerer, sier Bollestad i en pressemelding torsdag.

Too Good To Go er et matredderselskap med mål om å samle husholdninger, bedrifter, politikere og dem som underviser til en felles innsats mot matsvinnet. Blant verktøyene som alt er på plass, er en egen app som knytter butikker og spisesteder med mat til overs, opp mot forbukere og organisasjoner som kan nyttiggjøre seg av mat som ellers står i fare for å bli kastet.

I sin kunnskapsbase har Too Good To Go utarbeidet fire søyler med delmål selskapet vil jobbe for å nå innen 2020. De er:

* Inspirere 50 millioner forbrukere innen 2020.

* Samarbeide med 75 000 bedrifter innen 2020.

* Utdanning: Inspirere 500 skoler innen 2020 gjennom arrangementer, konferanser, foredrag og støttet forskning.

* Politikk: Påvirke reguleringene i fem land.

Måloppnåelsen er vurdert ut fra antallet som har registrert seg som bruker av appen.

Enormt klimaproblem

Matsløsing innebærer også sløsing med alle de ressursene som ligger bak det å produsere maten.

– For eksempel står matsvinn for mellom åtte og ti prosent av de globale klimagassutslippene, og 30 prosent av verdens jordbruksarealer brukes til å produsere mat som aldri blir spist, påpeker daglig leder Ann-Kristin Raknes Pfründer i Too Good To Go.