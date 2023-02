Omstridt bransje kjemper mot forbud i Australia

På New Zealand er saken ferdig diskutert. Fra 30. april i år innfører landet forbud mot å eksportere levende husdyr til sjøs, en eksport som i hovedsak har bestått av storfe. De siste tre årene har antallet ligget på rett over 100 000 dyr, og alle ble solgt som avlsdyr til Kina.

En av utfordringene er at overfarten tar rundt tre uker, og går gjennom tropiske havområder. Det gjør at dyrene blant annet kan bli utsatt for varmestress. Årlig har mellom 52 og 128 dyr dødd på reisen til Kina. Men det som virkelig satte fyr på debatten på New Zealand, var skipet Gulf Livestock 1 som sank i nærheten av Japan i september 2020. Mannskapet på 41 personer og nesten 6000 storfe druknet.

Da den New Zealandske regjeringen fattet vedtak om forbud i september i fjor, var det blant annet for å beskytte New Zealands omdømme fra forbrukere som blir stadig mer etisk bevisste.

Eksport av levende husdyr Omfatter sau, storfe, geit og bøffel. De fleste fraktes med skip, mens geiter fraktes med fly. New Zealand eksporterte i fjor 124 738 storfe til Kina, kun ett skip med sauer har blitt eksportert siden 2008. Australia eksporterte 486 323 sauer og 597 179 storfe med skip i 2022. Sauene eksporteres i hovedsak til Midtøsten, mens de største markedene for storfe er i Indonesia og Vietnam. 140 651 storfe ble solgt til Kina som avlsdyr. Eksporten fra Australia hadde sesongen 2021-22 totalt en verdi på rundt 9,2 milliarder kroner. Australia er det eneste landet i verden som krever opplæring av lokalt personell og at fasilitetene på oppfôringsstasjoner og slakterier i importlandene møter deres krav til standard og dyrevelferd.

Opplever stor etterspørsel

I Australia er eksportindustrien av levende husdyr langt større. Også her har regjeringen diskutert et forbud, men ingen konkrete planer er foreløpig presentert. I 2022 ble over én million levende storfe og sauer eksportert sjøveien til ulike land i Asia, og i motsetning til New Zealand, selges de aller fleste til slakt.

– Det er mange grunner til at vi eksporterer levende dyr, forteller Amelia Nolan.

Hun er prosjektleder for The Livestock Collective, en australsk organisasjon som består av en rekke aktører fra eksportbransjen av husdyr.

– Vi eksporterer allerede betydelige mengder kjøtt til de fleste markedene som tar imot de levende dyrene våre. Likevel er det fortsatt stor etterspørsel etter levende dyr, blant annet på grunn av ferskheten på kjøttet, oppfylling av religiøse krav og som en del av landenes nasjonale matsikkerhetstiltak, forteller hun.

Kritikkverdige forhold

The Livestock Collective ble dannet i 2018, etter at det australske programmet 60 minutes viste en dokumentar om svært dårlige forhold på skip under eksport av sauer. Til tross for at det ikke var lov å filme ombord, gjorde 25 år gamle Fazal Ullah likevel det i skjul på flere turer i 2017.

Videoklippene viser sauer som er stuet sammen i store binger, tydelig preget av varme og stress. Ullah forteller i dokumentaren at luften til tider var så dårlig inne hos dyrene at mannskap besvimte.

– Og vi kunne gå ut og trekke frisk luft, det kunne ikke dyrene, sier han.

På en av turene traff skipet han var med på, en fem dager lang hetebølge i Persiabukta, der så mange dyr ble syke at veterinæren verken rakk å behandle eller avlive alle sauene før det var for sent. På bare en dag døde nesten 900 sauer, totalt døde rundt 2400 sauer på overfarten. Videoklippene viser også en rekke døde, nyfødte lam, til tross for at det er forbudt å eksportere drektige søyer.

Målrettet kommunikasjon

Dokumentaren fikk konsekvenser, regelverket for eksport av sau ble revidert. Blant annet er det ikke lenger lov å eksportere sauer til Midtøsten i sommermånedene, sauene skal nå ha betydelig bedre plass, minstekravene til ventilasjon har økt og automatiske miljøsensorer brukes til å logge temperatur og luftfuktighet hos dyrene.

– Selv om dødelighet ikke er det eneste målet på dyrevelferd under eksport med skip, er det en objektiv måte å måle det på. Dødeligheten vi ser nå, er lavere enn noen gang med 0,22 prosent på sau og 0,11 prosent på storfe, forteller Amelia Nolan.

The Livestock Collective jobber med å spre informasjon om eksportnæringen gjennom bilder og filmer på egne nettsider og i sosiale medier. De holder også kurs for alle ledd i landbruksnæringen.

– Det gjør vi for at de skal ha kunnskap og trygghet til å kommunisere effektivt om industrien vår. Og responsen har vært svært god, vi opplever at mange som ikke er knyttet til bransjen ønsker å lære mer om den. Målrettet og faktabasert kommunikasjon har hjulpet oss med å bygge opp folkets tillit til en av landbrukets mest omdiskuterte bransjer. Undersøkelser viser at støtten blant folket øker, sier hun.

Brutal avlivning

Dokumentaren fra 2018 var for øvrig ikke den første som fikk folk til å stille spørsmål om dyrevelferden ved eksport av levende dyr er god nok. I 2011 viste den australske kanalen ABC dokumentaren A Bloody Buisness, der de både med egne bilder og klipp fra dyrevernsorganisasjonen Animals Australia viste forholdene australske storfe ble slaktet under i Indonesia.

Klippene var mildt sagt sjokkerende. De viste kyr som, uten bedøvelse, ble veltet ned en bratt, skrå renne. Deretter ble strupen kuttet med en sløv kniv, fortsatt uten bedøvelse. Dyrene kjempet imot, og det gikk gjerne ett til tre minutter fra strupen ble kuttet, til dyret døde.

Bare noen måneder senere kom nye, groteske bilder av australske, eksporterte dyr som ble avlivet. Denne gangen sauer. Et skip som skulle til Bahrain ble nektet å legge til kai på grunn av smitte blant de 20 000 dyrene som var ombord. Skipet ble omdirigert til Pakistan, hvor det australske eksportfirmaet ble tvunget til å sette sauene fra seg i havna.

Videoklipp viser hvordan flere tusen sauer brutalt ble avlivet kun ved å kutte strupen, før de ble kastet i en oppsamlingsgrop. Av bildene var det tydelig å se at ikke alle dyrene i gropen var døde. Etter hvert kom en rettsordre som stoppet avlivningen.

Krav til dyrevelferd i importlandene

Australske myndigheter tok grep, stoppet eksporten til Indonesia midlertidig og innførte nye krav og utvidet ansvar for eksportørene av levende produksjonsdyr. Exporter Supply Chain Assurance System (ESCA) krever blant annet at all håndtering og slakt av australske dyr skal følge Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE) sine anbefalinger for dyrevelferd i importlandet.

Eksportøren skal ha kontroll over alt som skjer med dyrene fram til de er slaktet, og alt skal kunne spores. Nye mottakere i importland skal kontrolleres av en uavhengig instans, og det skal være jevnlig kontroll av eksisterende mottakere.

Jed Goodfellow er leder for Australian Alliance for Animals, en paraplyorganisasjon for australske dyrevernsorganisasjoner. Han har i mange år jobbet opp mot australske myndigheter for å få dem til å forby eksport av levende husdyr.

– ESCA-kravene blir dessverre ofte brutt. Tusenvis av dyr lekkes til enhver tid ut fra godkjente forsyningskjeder, og grusomme eksempler på dårlig dyrevelferd skjer fortsatt på steder som omfattes av ESCAs regelverk. Disse hendelsene blir offentliggjort på landbruksdepartementets nettsider, forteller han til Bondebladet.

Forventer utfasing av sau

Flere av hendelsene har blitt fanget på film.

– Animals Australia har etter dokumentaren som ble vist i 2011, fortsatt å overvåke eksportindustrien, og har ved flere anledninger gjort opptak av svært dårlig håndtering og dyrevelferd i importlandene, sier Goodfellow.

Han lar seg ikke imponere over budskapet The Livestock Collective nå sprer.

– De ble opprettet av industrien selv i et forsøk på å bedre sin PR. Det er ikke en uavhengig kilde til åpenhet, og fremstillingen deres av denne industrien er ofte i strid med rapportene fra uavhengige statlige observatører, sier han.

En rekke organisasjoner har jobbet med å påvirke myndighetene til å innføre et forbud, et arbeid som nå ser ut til å gi resultater.

– Den australske regjeringen har forpliktet seg til å fase ut eksporthandelen med levende sau. Vi forventer en offentlig kunngjøring om utfasingen første kvartal i 2023. Men regjeringen har ikke forpliktet seg til å fase ut handelen med levende storfe, sier Goodfellow.

– I verdenstoppen på dyrevelferd

Amelia Nolan i The Livestock Collective er ikke like sikker på at det kommer et forbud.

– Dyrevernere vil ha det til at bransjen vår ikke har støtte i samfunnet, noe uavhengige spørreundersøkelser viser er feil. 77 prosent av befolkningen er enige i at eksport av levende husdyr gir et viktig økonomisk bidrag til Australia, og 67 prosent mener dette bidrar til å sikre at innbyggere i importlandene har tilgang til trygge kilder til kjøtt, sier hun.

Nolan mener eksport av levende sauer og storfe har en sterk plass i australsk landbruk.

– Industrien skal ikke bare bli værende, den skal også vokse, sier hun.

– Gjør dere nok for å sikre dyrevelferden, eller er det fortsatt ting som kan forbedres?

– Dyrevelferd har alltid høyeste prioritet, og regelverket gjennomgås jevnlig for å sikre at det holder standarden vi ønsker. Australia er blant de beste i verden på dyrevelferd, avslutter Nolan.