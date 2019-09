Omfattende streik i Felleskjøpet Agri

Spekter og ansatte i Felleskjøpet Agri møttes mandag hos Riksmekleren, som klokka 3 natt til tirsdag konstaterte at partene står for langt fra hverandre, melder NTB.

Kraftfôrfabrikken på Kambo er stanset. Felleskjøpet får i gang ett skift onsdag morgen.

Kraftfôrleveranser på Østlandet (region 1–4) på svin og fjør blir kraftig redusert fordi produksjonen på Kambo er stanset.

Kraftfôrleveranser over hele landet kan bli berørt som følge av redusert transportplanleggingskapasitet, skriver Felleskjøpet.

– I meklingen mellom YS Spekter og Spekter konstaterte riksmekler Mats W. Ruland at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var mulig å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, heter det i meldingen klokka 3.06 natt til tirsdag.

Vil beholde rettigheter

Uoverensstemmelsen dreier seg ifølge FK Agri om at deres medlemmer skal få beholde rettigheter de allerede har.

FK Agri går fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO, og da vil Negotias medlemmer i selskapet bli omfattet av en annen tariffavtale.

– På bakgrunn av dette har Negotia fremmet krav om å sikre medlemmene rettigheter som i dag er regulert i Spekter-avtalen. Dette gjelder blant annet full lønn under sykdom og svangerskapspermisjon/fødsel, gruppelivsforsikring, tillegg for sen arbeidstid og helligdagstillegg, sier Negotia-rådgiver Anne-Lene Gabrielsen.

Hun sier kravene som er stilt ikke vil koste arbeidsgiveren en krone mer.

– Da arbeidsgiveren under meklingen ikke ville imøtekomme vårt krav om en videreføring av vilkår vi allerede har, ser vi oss nødt til å fortsette kampen ved å gå til streik, sier Gard Henriksen, hovedtillitsvalgt for Negotia-medlemmene i Felleskjøpet Agri.

– Vil ramme kundene kraftig

Til NTB opplyser kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i arbeidsgiverforeningen Spekter at meklingen ble avsluttet nesten tre timer på overtid.

– Det er uforståelig at et lønnsoppgjør som ble akseptert av alle de andre fagforeningene i Felleskjøpet ikke er godt nok for Negotia/YS. De velger i stedet å ta sine medlemmer ut i en streik som vil ramme både Felleskjøpet og kundene kraftig, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Fremmet lønnskrav på rundt 12 prosent

Det er oppnådd enighet med samtlige andre fagforeninger gjennom ordinære forhandlinger, med et resultat som er i tråd med normen fra frontfaget. Negotia/YS representerer i underkant av 20 prosent av de ansatte. De fremmet i forhandlingene lønnskrav på rundt 12 prosent.

– Det er nesten fire ganger så høyt som det andre arbeidstakere i Norge kan regne med å få i år, sier Bratten.