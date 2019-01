Olaug Bollestad ny landbruksminister

Statsrådene ble møtt av både applaus og jubel, og klima­demonstranter som ropte «Norsk olje koker kloden, la olja ligge!», skriver NRK.

Erna Solberg og partilederne Siv Jensen (Frp), Olaug Bollestad (KrF) og Trine Skei Grande (V) møter pressen klokka 11.55 for å svare på spørsmål i statsministerboligen.

Olaug Bollestad fra Rogaland blir ny landbruks- og matminister. Det vil da være 86 år siden sist en som var født i Rogaland hadde dette vervet, fra 1932 til 1933 var Jens Hundseid (født i Vikedal), både statsminister og landbruksminister, skriver landbruk24.no.

Kort tid for Hoksrud

Etter spørsmålsrunden skal de nye statsrådene til sine departementer for å få nøkler til kontorene. Olaug Bollestad skal få nøklene fra Bård Hoksrud (Frp), som kun har vært landbruksminister fra den 30. august 2018.

Hoksrud tok over statsrådjobben etter Jon Georg Dale (Frp), som ble ny samferdselsminister.

Bondelaget positive

– Jeg vil gratulere Bollestad med jobben som statsråd for Norges viktigste næring. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med henne og KrF om videreutvikling av norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Bartnes mener Bollestad og regjeringa har et stort ansvar å forvalte.

– Vi forventer at Bollestad er sitt ansvar bevisst. Vårt inntrykk er at vi nå får en Landbruks og matminister med et genuint engasjement for landbruket. Hun har tidligere stått opp for landbruket i Stortinget og er også nestleder i et parti som har omtalt seg selv som «landbruksgarantister», sier Bartnes.

Bondevik: – For mange

Tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik, som selv ledet en trepartiregjering tidlig på 2000-tallet, er kritisk til at regjeringen eser ut. Selv hadde han med seg 18 statsråder inn i Bondevik II i 2001.

– Jeg forstår det slik at Frp ikke vil avgi statsrådsposter, men ved å stadig utvide regjeringen svekker man noe av det tette fellesskapet en regjering bør være, sier han til NRK.

Med flere statsråder, øker også apparatet rundt dem. Nå er det 69 statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringen – fire mer Jens Stoltenberg hadde før Solberg kom til makten i 2013.