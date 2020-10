Ola Hedstein slutter i Norsk Landbrukssamvirke

– Jeg er takknemlig for årene i NL med givende arbeidsoppgaver og dyktige kollegaer. Min tid er omme og nye krefter får vise veien videre. Norsk landbruk er avhengig av samvirker som griper mulighetene og sikrer bonden er sterk markedsposisjon, sier Hedstein i en pressemelding

Norsk Landbrukssamvirke, er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i Norge. Organisasjonens formål er å være en arena for strategiske drøftinger og koordinering mellom landbrukets organisasjoner. Hedstein har vært ansatt som administrerende direktør i organisasjonen siden 2012, og kom den gang fra jobben som direktør i Matmerk.

– Ola har et stort hjerte og brennende engasjement for norsk landbruk, og vi vil takke for hans flotte innsats gjennom mange år for Norsk Landbrukssamvirke. Vi ønsker ham lykke til videre med nye utfordringer, sier Anne Skuterud, styreleder i Norsk Landbrukssamvirke.

Styret går nå i gang med å rekruttere Hedstein sin etterfølger.

