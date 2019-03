Økt vederlag for landbruksplast

Returordningen for landbruksplast drives av Grønt Punkt Norge, som har avtaler med 120-130 innsamlere over hele Norge. Ordningen finansieres ved at alle bønder betaler et ekstra vederlag når de kjøper plast.

Nå ser Grønt Punkt seg nødt til å øke bøndenes vederlag, med virkning fra 1. april i år. Årsaken er at hele ordningen er i ferd med å kollapse. Avfallsbransjen sliter med å sikre fortsatt avsetning på returplasten, fremgår det i et brev til alle medlemmer og pridusenter som finansierer landbruksinnsamlingen.

– Fortsett med å levere plast

Ny generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag poengterer at returordninger er nødt til å fungere. Hun beskriver situasjonen som alvorlig for hele landbruksnæringa.

I en pressemelding, oppfordrer hun bønder til fortsatt å gjøre en god jobb med å sortere og levere plast. Hun understreker at dette er en viktig del av KSL-systemet.

Det var 26. februar at styret for selskapet Plastretur, som driftes av Grønt Punkt, vedtok en krisepakke i form av ekstra støtte på 350 kroner per tonn til innsamlerne av landbruksplast fra 1. mars og foreløpig ut 2019.

Annonse

Det er denne pakken som skal finansieres gjennom økt vederlagssats. Satsen økes opp til 2,43 kr/kg fra 1. april.

– Grønt Punkt jobber nå på spreng for å redde returordningen vår. Vi skulle selvsagt ha vært vederlagsøkningen foruten, men jeg ber næringa vise forståelse for at dette er en prekær situasjon, sier Hjørnegård i pressemeldingen.

Vanskeligere drift

Grønt Punkt viser på sine hjemmesider til at mange innsamlere har fått erfare den kritiske situasjonen som preger markedet.

«De rekordlave prisene fører også til at ikke alle mottak kan drifte ekstratilbud som henting av landbruksplast. I tillegg har mange aktører nå fulle lager og manglende kapasitet. Samtidig er det stor vilje i landbruket til å levere plast til gjenvinning. Grønt Punkt Norge håper at ved å sette opp vederlaget kombinert med andre tiltak som bedrer avsetning, vil innsamlingstilbudet til landbruket opprettholdes som før», skriver Grønt Punkt på sine hjemmesider.