Ny rekordgran funnet i Sverige

Dette er den lengste grana som er funnet i Sverige. Det er en vanlig gran, Picea Abies. På engelsk heter gran Norway Spruce. Det er beregnet at grana må være 120-130 år gammel, heter det fra Skogsforum Media.

– Den er dermed Sveriges i særklasse høyeste gran som noensinne er målt. Det er ekstra bra at vår vanlige gran voker like bra som ulike eksotiske treslag som kan vokse her, sier Fredrik Reuter.

Den nye rekordgrana slår den legendariske "Lekvattnetgrana" som var 48 meter når den ble fallt i 2003. Rekordgrana i Mölnbacka vokser fremdeles bra i høyden så den kommer nok til å passere 50 meter om noen år.

Hyperit i grunnen

Det var medlemmer fra skogsforum.se som fant rekordgrana i Mölnbacka sist uke. Her finnes mange av de forutsetningene som kreves for at grantrær skal trives ekstra bra, blant annet mye vann som siger inn og hyperit i berggrunnen.

Hyperit, eller hyperitidabase, er en vanlig massiv basisk eruptiv bergart, strukturelt en mellomliggende form mellom diabas og gabbro. Värmland ligger også langt sør, slik at det er en lang vekstsesong i denne regionen.

Avanserte høydemålerer

All skogsmark i Sverige ble skannet for noen år siden. Ved hjelp av disse datene har SLU kunnet identifisere høye punkter i skogslandskapet. Skogsforum.se har siden lett opp disse punktene for å finne den høyeste grana i Sverige. Det ble brukt avansert laserteknikk i dette arbeidet.

– Vi kan garantere at grana er 49,4 meter. Under disse dagene har jeg nok målt hundre ulike graner høyere enn 40 meter, sier Fredrik Melakari.