Ny rekord for hjortejakta

I jaktsesongen 1958/1959 ble det felt 6661 elg og 1121 hjort i landet vårt. Det ble altså felt seks elg for hver hjort.

Nøyaktig 50 år senere skjedde noe historisk: For første gang ble det felt flere hjort enn elg i Norge.

Nå har det gått ti år til, og utviklingen har fortsatt.

I jaktsesongen 2018/2019 ble det felt 30 636 elg, det laveste antallet siden 1990, samtidig som det ble felt rekordhøye 43 777 hjort.

Første hjortejakt i Østfold

Dette var første gang det ble åpnet for hjortejakt i Østfold. Det ble gitt fellingstillatelser til 18 hjort, og 11 dyr ble felt.

Selv om hjorten stadig inntar nytt terreng, er det Vestlandet som fortsatt er kjerneområdet. Også denne gangen ble det felt mest hjort i Sogn og Fjordane, med 12 333 dyr.

Møre og Romsdal tok kraftig innpå nabofylket sitt, og endte denne gangen bare 48 hjort bak.

Kvinnherad kommune i Hardanger topper fellingsstatistikken for kommuner. I alt ble det felt 1 197 hjort i kommunen under jakta. Ørsta og Aure i Møre og Romsdal, og Stryn i Sogn og Fjordane følger like bak.

Flest elg felt i Steinkjer

Det er Trøndelag som er det største elgjaktfylket. Der ble det felt 8182 dyr, noe som gir en fellingsprosent på hele 85.

I Hedmark ble det felt 4988 elg.

Trøndelagskommunen Steinkjer var den suverent største kommunen målt i antall felte elg. I alt ble det skutt 900 elg i kommunen, som er 330 flere enn det som ble felt i hedmarkskommunen Trysil, som var nummer to på lista.