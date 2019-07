Ny leder i Samvirkesenteret

– Den teknologiske utviklingen har ført til at vinnerne tar alt. Maktkonsentrasjon og sektorglidning gjør at eierskap bør bli et av de viktigste næringspolitiske spørsmålene i årene fremover. Hvordan får vi et eierskap som sikrer at Norge blir konkurransedyktig også på lang sikt? Dette gleder jeg meg til å diskutere, sier Janne Log i en pressemelding.

Styreleder Henning Lauridsen i Samvirkesenteret påpeker at globale plattformselskaper som Amazon, Facebook og Uber har vært en gave til forbrukerne, men at dette har en bakside:

– Det utfordrer langsiktig, nasjonal verdiskaping og eierskap. Plattformselskapene fører til et mer globalisert og sentralisert eierskap. Denne utviklingen vil svekke den nordiske modellen på sikt, sier Lauridsen.

Janne Log har tidligere vært direktør for samfunnskontakt i Norsk Landbrukssamvirke, kommunikasjonsdirektør på Handelshøyskolen BI, konserndirektør for kommunikasjon og markedsføring i EVRY og direktør for globale operasjoner og samfunn i Norges Sjømatråd.

Nå blir hun ny daglig leder for Samvirkesenteret, som er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter for samvirke som foretaksform. Det er 36 medlemsorganisasjoner, med til sammen 2,8 millioner enkeltmedlemmer, 169 milliarder kroner i samlet omsetning og 88 000 ansatte.