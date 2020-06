Ny flistransport gir 1650 færre lastebiler på E6

Treindustribedriften Gausdal Bruvoll i Oppland lager byggematerialer i tre. Flis er sidestrøm i produksjonen, og blir fraktet til Norske Skog Saugbrugs i Halden. Der blir flisen til ulike typer magasinpapir.

Vinn-vinn

Flis-frakten har hittil gått med vogntog på veien, fra Lillehammer-området til Halden. Nå vil denne transporten i stedet gå på bane, hvilket gjør at 1 650 færre vogntog vil gå på E6 gjennom Oslo.

– Dette er noe vi har jobbet for lenge, og vi er svært glade for at vi nå har fått til en overgang fra vei til bane for denne transporten. Det er miljømessig mer bærekraftig med gods på bane, og i tillegg mer kostnadseffektivt, sier administrerende direktør Jørn Nørstelien i Gausdal Bruvoll i en pressemelding, skriver bladet Treindustrien.

Kjører med el-lokomotiver

Overgangen fra vei til bane har kommet i stand i godt samarbeid mellom kunde og leverandører. Skinnegangen har vært på plass, men det har vært nødvendig med tilpasninger for å gjøre lasting og lossing mulig. Første flislass gikk denne uka, skriver bladet onsdag denne uka.

– Vi har anskaffet nye vogner, og det kjøres med elektriske lokomotiver. Her skal det gå transport på ukentlig basis, og vi sparer 1 650 vogntog i året. Dette er lastebiler som ellers ville kjørt E6 gjennom Oslo sentrum, og som nå flyttes over på bane. Det gir miljøgevinster, sier administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs, Kjell Arve Kure.