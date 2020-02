Ny assisterende generalsekretær i Småbrukarlaget

–Jeg ser fram til å hoppe rett inn i oppkjøringen til årets jordbruksforhandlinger, og er ydmyk over å bli vist denne tilliten, sier Vilde Haarsaker.

Haarsaker kommer fra stilling som prosjektleder i AgriAnalyse. Her har hun særlig arbeidet med utredninger om klima og bærekraft i jordbruket.

Før dette jobbet hun fire år i klimaavdelinga i Miljødirektoratet, hovedsakelig med analyser av transportsektoren. Haarsaker er utdannet sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi fra NTNU i 2013, og jobbet et år offshore etter endt utdanning.

Gras på menyen

– En viktig sak framover i klimadebatten er å få etablert en bedre forståelse i samfunnet av at matproduksjon må diskuteres med utgangspunkt i et helhetlig bærekraftperspektiv. Det innebærer både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Norsk jordbruk svarer veldig godt på mange av disse punktene. Vi må vise at den store verktøykassa vi har av landbrukspolitiske virkemidler er egnet til å løse de resterende utfordringene – som for eksempel å få opp grasandelen i drøvtyggernes fôrseddel, sier Vilde Haarsaker.

Viktig kompetanse

Haarsaker kom til AgriAnalyse i september 2018. Ved siden av jobb er hun en av bybudeiene som lager tradisjonelle meierivarer på Bygdø Kongsgård.

– Jeg er veldig glad for å få Vilde inn hos oss. Nettopp hennes arbeid og kompetanse på beitebruk, klima og bærekraft er viktig i vårt videre arbeid, sier leder i NBS, Kjersti Hoff.

Vilde Haarsaker overtar stillingen etter John Petter Løvstad, som har vært assisterende generalsekretær siden 1989 og går av med pensjon i februar neste år.

– Jeg er veldig glad for å få så lang overlapp med John Petter, for her er det mildt sagt mye erfaring som skal overføres, sier hun.