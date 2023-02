NSG mener Mattilsynet motarbeider bedre dyrevelferd

Regjeringa fulgte opp næringas initiativ, ved at de i Jordbruksavtalen for 2022 tok inn utredning av hvordan et tilskudd til dyrevelferd kunne fungere. Nå har imidlertid Landbruksdirektoratet, i samråd med Mattilsynet, frarådet etablering av tilskuddet, skriver NSG.

– At Landbruksdirektoratet går imot nye tilskuddsordninger er ikke overraskende. Men at Mattilsynet, som burde ha god kunnskap om viktigheten av god dyrevelferd, velger å motarbeide næringas initiativ er noe vi i reagerer sterkt på, sier Ronald Slemmen, leder i NSG.

Dette er dessverre ikke første gang at Mattilsynets manglende kompetanse fører til problemer for næringa, men denne gang må vi sette ned foten, mener Slemmen og refererer til Mattilsynets håndtering av en sak om bruk av kloramfenikol i 2021.

Sauebondens lave lønnsomhet, bekreftet i Grytten-utvalgets rapport, har ført til en omfattende reduksjon i antall landbruksenheter, skriver NSG.

Fra 1989 til 2018 melder Statistisk sentralbyrå om en reduksjon i antall landbruksenheter på 60 prosent. Bare i Troms og Finnmark er antall bruk med sau redusert med 59 prosent fra 2000 til 2021 (Statsforvalteren i Troms og Finnmark).

– Landbruket er et fellesskap der vi trenger alle bøndene for å sikre god dyrevelferd. Fellesskapet er viktig for å opprettholde fagmiljø, sikrer veterinærdekning og sørger for en fungerende avløsertjeneste, sier Slemmen.

– Svært sårbar

Lav lønnsomheten og nedlegging av bruk gjør landbruket og matproduksjonen svært sårbar, mener Åshild Øritsland Våge, første vararepresentant til styret i NSG.

– For dyrevelferden for sau er det derfor avgjørende at vi opprettholder produksjonen i hele landet og at vi stopper nedlegging av bruk i saueholdet. Om regjeringa ikke er sitt ansvar bevisst er vi redd at innføring av stadig nye krav, i ei allerede pressa næring, vil føre til ytterlig nedlegging av bruk, sier Våge.

NSG adresserte behov for klargjøring av ansvarsfordelingen allerede i sitt innspill til regjeringens arbeid med dyrevelferdsmeldinga i september 2022.

– Det er dårlig avklart hvem som har ansvaret for god dyrevelferd. Resultatet har vært at bonden blir satt i en vanskelig situasjon, der svak økonomisk bæreevne kommer i konflikt med samfunnets økende krav. For mange bønder har dette ført til en stor psykisk påkjenning, sier NSG-lederen.

– Fortvilet situasjon

Slemmen og Øritsland Våge er enige om at den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker dyras velferd, er bonden selv.

Selv om dårlig økonomi aldri er en unnskyldning for ikke å stelle dyra sine, så er et robust rammeverk rundt bonden avgjørende for at bonden skal lykkes med å ivareta dyra.

– Dersom regjeringa velger å gå imot avtalen de har gjort med landbruket i jordbruksoppgjøret 2022, og følge Landbruksdirektoratets og Mattilsynets innstilling, er det et kraftig signal om at de ikke er villige til å ta sin del av ansvaret. Dette setter oss i en fortvilet situasjon, og gjør at vi i ytterste fall vil gjøre vårt for å utsette arbeidet med dyrevelferdsprogram til vi har en bedre ansvarsavklaring, sier Slemmen og Øritsland Våge.