Nortura: -Vi vil ikke være i normal drift i romjulen

Nortura er hardt rammet av dataangrepet de ble utsatt for 22. desember. I en oppdatering på sine nettsider skriver selskapet at eksperter jobber på spreng for at slakt og produksjon kan gjenopptas.

-Vi er avhengige av midlertidige løsninger for at produksjonen skal gå som normalt. Det er en prioritet at vi skal få etablert løsninger for innmelding av slakt, mottak av ordre og ekspedering av varer, sier konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon, Kjell S. Rakkenes.

-Vi vil ikke være i normal drift i romjulen og det vil nok være noen uregelmessigheter i levering. Det er god fremdrift i utviklingen av de midlertidige løsningene som vil bli testet og satt i drift i uke 52, sier Rakkenes

Nortura skriver at datainnbruddet er anmeldt til politiet og at myndighetene har innvilget åpning for import av storfe og svin for å sikre alternativer til norsk kjøtt dersom det skulle være behov.

Nortura gir 27. desember klokka 11 følgende status på drifta:

Slakting og skjæring av storfe, småfe og svin: Ingen normal henting av dyr hos bonde for slakt. Slakting og skjæring kraftig redusert, eller innstilt. Det arbeides med å etablere midlertidige løsninger for henting av dyr, slakting og skjæring.

Slakting og skjæring av kylling og kalkun: Henting av dyr gjennomføres som normalt. Slakting og skjæring går som planlagt.

Egg: Fortsatt utfordringer på eggpakkeriene, men fremdrift i arbeidet med å etablere midlertidige løsninger.

Videreforedling: Pølse-, pålegg- og posteiproduksjon går tilnærmet som normalt.

Ekspedisjon: Utekspedering av varer er utfordrende, men fortsatt god fremdrift i arbeidet med å etablere rutiner for ekspedisjon av lagerført- og produserte varer. Godt samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.

Ekstern epost: Nortura kan for øyeblikket ikke motta ekstern epost. Nortura anbefaler at forbrukere henvender seg til Gilde, Prior eller Nortura på Facebook Messenger.