Nortura har politianmeldt svineprodusent

Dokumentaren er satt sammen av en rekke opptak gjort over tid, i hovedsak gjennom bruk av skjult kamera hos norske svineprodusenter.

En leverandør til Nortura er involvert i en episode som er helt uakseptabel, skriver Nortura. Det gjelder kastrering av gris uten bruk av bedøvelse.

Nortura tok umiddelbart kontakt med bonden og meldte saken til både politi og Mattilsyn. Han har også selv valgt å melde seg til Mattilsyn og politi.

Nortura med flere tiltak

Bonden får ikke levere slaktegris til Nortura mens saken er under politietterforskning.

– Jeg er bonde selv, og det filmen viser går i mot alt jeg står for. Det er vondt å vite at slikt dyrehold finnes hos noen kolleger, selv om det er få. Det er helt uakseptabelt for forbrukerne, for landbruket og ikke minst for dyra sjøl, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura.

Dette er første gang Nortura har politianmeldt en produsent.

– Dette har vi gjort fordi det er riktig å gjøre når vi blir kjent med et alvorlig lovbrudd, og fordi det skal ikke være noen som helst tvil om hva slags holdning Nortura har til hendelsen i filmen. Dette er å sende et krystallklart signal til egne rekker og det forventer jeg at alle er enige om, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

– Vi iverksetter nå ytterligere tiltak for å sikre at regelverket følges. Vårt klare budskap er at produsenter som ikke har god dyrevelferd heller ikke skal være med oss videre, sier hun.

Bondelaget: – Helt uakseptabelt

Norges Bondelag har sett et utkast til filmen. Filmen viser situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, og grove regelverksbrudd.

– Handlinger hvor dyr behandles dårlig er uakseptabelt. Dyr skal behandles med respekt og regelverket skal følges, sier kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i en pressemelding.

– Filmen vil skape et inntrykk av at det som vises gjelder hele næringa. Det er et bilde vi ikke kjenner oss igjen i. I Norge har vi mange flinke svinebønder som jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske, sier Jakobsen.

Norges Bondelag er opptatt av at landbruket skal være ei åpen næring.

– Vi vil fortelle hvordan bonden jobber, og alle skal være trygge på at næringa tar dyrevelferd på alvor, sier Jakobsen.