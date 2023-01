Norsvin får 6,3 millioner til forskning på embryooverføring

«Ni nye innovasjonsprosjekter i jordbruk og matindustri er tildelt forskningsmidler», meldte Landbruksdirektoratet i desember.

Prosjektet som starter opp på griseembryoer heter «Vitrification of pig embryos for the worldwide dissemination of genetics using embryo technology», skriver Norsvin.

Samarbeidspartnere er NMBU, INN og Wageningen University i Nederland, andre samarbeidsrelasjoner er Hausken fertilitetsklinikk og avlsselskapet Topigs Norsvin.

Vitrifisering av embryo

Reina Jochems er forsker i Norsvin og prosjektleder for det nye forskningsprosjektet, med kortnavnet VitriPig.

– I VitriPig skal Norsvin skal jobbe med vitrifisering av embryo; en veldig rask frysingsmetode som må brukes for griseembryoer, forklarer Jochems.

Annonse

Hun tok i 2022 doktorgrad på embryooverføring hos gris, og ledet arbeidet fra start av for Norsvin, med utvikling av prosedyrer for embryooverføring, samt etablering av et eget embryolaboratorium.

– Da vi startet med embryoforskningen i 2018, var dette et helt nytt forskningsfelt i Norsvin. Vi fikk en god start, med to innvilgede prosjekter fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge og vi fikk med oss gode samarbeidspartnere i inn– og utland, sier Jochems.

Embryooverføring er vanskelig på gris

– I motsetning til primater (mennesker og aper) har dyrene ikke bare en enkel livmor med høyre og venstre eggledere som munner rett ut i livmora. Husdyra, som ku og purke, har to lange, rørformede partier (livmorhorn), som ligger mellom egglederne og selve livmoren, forklarer Jochems.

– Hos purka er livmorhornene spesielt lange; det gir plass til mange fostre, men det kompliserer metodene når det er snakk om kunstig befruktning og ikke minst embryooverføring.

Kan bli viktig i avlsarbeidet

– Målet er at embryooverføringer skal bli så vellykkede og kostnadseffektive i en større skala at vi skal kunne bruke embryooverføring som en del av det fremtidige avlsarbeidet på gris i Norge, sier Eli Grindflek, forskningssjef i Norsvin SA.

– Å finne gode teknikker for frysing av embryo er et viktig ledd i dette arbeidet, legger hun til.