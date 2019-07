Nofence rigger for vekst

I en emisjon tidligere i år hentet Nofence inn 20 millioner kroner i ny kapital. Nå søker selskapet ny daglig leder (CEO).

Etter åtte år med utvikling har Nofence AS endelig fått sitt produkt på markedet.

«Nå fungerer det slik det var tenkt, og en skalerbar forretningsmodell er på plass. Når eksisterende kunder bestiller mer så forstår vi at vi har truffet blink. Nå skal selskapet rigges for kraftig vekst», skriver selskapet i en pressemelding.

Salget for neste beitesesong er allerede i gang. Planen er å doble antall solgte klaver hvert år framover, slik at Nofence i 2022 skal ha over hundre tusen klaver i bruk.

Søker ny daglig leder

Annonse

Gründer Oscar Hovde Berntsen gikk over i en stilling som teknisk leder for et par år siden, og Erik Harstad tok over som daglig leder/CEO.

Harstad går over i en stilling som forretningsutvikler når ny daglig leder er på plass, skriver Nofence.

Nytt styre

Det er også valgt et nytt styre. Det består av Benedikte Holm, Håkon Andre Berg, Marianne Sundsbø, Oddvar Mikkelsen, Oscar Hovde Berntsen og styreleder Olbjørn Kvernberg.

Nofence-klaven er nå godkjent for geit, sau og storfe. Det gjennomføres pilotprosjekter på både sau og storfe i Norge.

Klaveproduksjonen for i år er utsolgt (nesten 5000), og det er nå totalt ca 7000 klaver ute hos kunder i Norge, heter det i pressemeldingen.