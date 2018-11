Nei til EU saksøker Erna Solberg

Nei til EU har gitt advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall i oppdrag om å reise søksmålet, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Avståelsen av suverenitet til EU i sak etter sak, nå sist til EUs energibyrå ACER, er grunnlovsstridig. Kampen for suverenitet er ikke over. Nei til EU vil nå fremme søksmål mot staten, representert ved statsminister Erna Solberg, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Annonse

– ACER-saken ble ikke behandlet i tråd med Grunnloven som den suverenitetsavståelsen dette er. Vedtaket fulgte ikke Grunnlovens § 115, sier Kleveland.

Nei til EU har allerede samlet inn én million kroner til søksmålet mot statsminister Erna Solberg.

– Dette viser at vi har mange på laget for å kjempe for norsk suverenitet, sier Kleveland.

Søksmålet vil også bli tema på Nei til EUs landsmøte, som finner sted fredag i Sarpsborg nå i helga.