Mener pelsdyrbøndene fraranes alt

Regjeringen vil tilgodese pelsdyrnæringa med i alt 180 millioner kroner i kompensasjons- og omstillingsmidler. Det fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. 160 av millionene er tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, mens de 20 resterende millionene er tilskudd til omstilling ved avvikling. «Pelsdyrbøndene fraranes alt», konkluderer Norges Pelsdyralslag.

Tung tid tyngre

– Dette er enda en tung dag for de 200 familiene som på tredje året sitter i total uvisshet om framtiden sin. Nå har alt fra statens egne fylkesmenn til eksperter og regjeringspolitikere advart på det kraftigste om at erstatningsordningen vil være urettferdig og ruinerende. Likevel kverner Landbruks- og matdepartementet på, sier styreleder Bertran Trane Skadsem i en pressemelding.

Det fundamentale problemet i saken – slik blant andre Pelsdyralslaget ser det – er at bokført verdi brukes som beregningsgrunnlag. Skadsem sammenligner det med å erstatte et hus ut fra ligningsverdien. Deler av opposisjonen på Stortinget, så vel som Frp-politikere på Stortinget, mener konsekvensen blir at bønder taper enorme verdier.

– Noen blir sittende igjen med gjeld etter at de har fått kompensert. Det har ikke vært Stortingets intensjon overhodet, har saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) uttalt til NTB.

Pelsdyralslaget mener i tillegg at posten til omstilling er «sjokkerende lav», all den tid det kan koste 10–15 millioner å omstille én pelsdyrgård.

Ap har lenge vært for avvikling av pelsdyrnæringa, men sterkt imot regjeringens kompensasjon.

– Vi vil benytte de anledningene vi har som opposisjonsparti til å kreve at kompensasjonen bedres. Det er avgjørende at folk behandles individuelt, og at ekspropriasjonsrettslige prinsipper legges til grunn i denne saken, sier Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen til Bondebladet.

Stikk til Høyre

Han påpeker at ingen fra høyrepartiene ville akseptert å selv bli behandlet på samme måte.

– Hadde dette vært snakk om noen av de rikeste i landet og store aksjeeiere i konserner, ville Høyre krevd én ting og én ting alene: Full erstatning, sier han.

Pelsdyrnæringa skal avvikles fram til februar 2025. Samlet kompensasjon er tidligere anslått til en halv milliard kroner. Summen vil imidlertid bli mindre jo flere bønder som venter med avvikling.