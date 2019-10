Mener dyrlege-topp er "nedlatende"

Dansk svinenæring er under stadig økende press fra både regjeringen og veterinærfreningen. Begge mener dyrevelferden og -kontrollen er for dårlig hos for mange svinebønder. Sist uke gikk landbruksminister Mogens Jensen ut og kritiserte svinebøndene for ikke å passe godt nok på grisene sine.

Bakteppet for utspillet, er en rapport fra Fødevarestyrelsen. Den fastslo at hver tredje svinebesetning fikk minst én sanksjon da Fødevarestyrelsen var på uanmeldt stikkprøvekontroll for å kontrollere dyrevelferden hos vel 300 utpekte svinebesetninger det siste året.

Foruroliget over tallene

Siden har Den Danske Dyrlægeforening (DDD) kommet på banen, og oppfordret til både økt rådgiving av svinebønder og flere dyrlegebesøk i svinefjøsene.

– Vi er foruroliget over at det fortsatt er så mange bønder som ikke tar korrekt hånd om syke og skadde griser. Vi er klar til å møte landbruksminister Mogens Jensen for å drøfte mulige løsninger, skriver DDDs formann Hanne Knude Palshof i en pressemelding onsdag denne uka.

DDD reagerer også på funn fra Seges, som viser at 22,5 prosent av pattegrisene i 2018 døde i svinefjøs. Ser man på alle overtredelsene i de særlig utpekte svinebesetningene i 2018, hadde om lag hver femte kontrollerte besetning ikke overholdt reglene om syke og tilskadekomne dyr, ifølge landbrugsavisen.dk.

– Syke dyr skal behandles, uansett hva årsaken er, fastslår DDD-formann Palshof.

– Nedlatende

Utspillene fra både landbruksministeren og ikke minst Palshof får Danske Svineproducenters formann, Kim Heiselberg. til å rase.

– Det er klart at dyrlegeformannen ønsker flere dyrleger på arbeid i fjøsene. Det vil alltid være en forbannet plikt som formann for en fagforening. Men Hanne Palshofs nedlatenhet overfor oss svineprodusenter er ganske enkelt ikke i orden, sier Heiselberg til landbrugsavisen.dk – og fortsetter:

– Vi går hver dag ute i våre fjøs og gjør oss umake med å passe våre dyr. Dét ville Hanne ha visst, om hun besøkte de danske fjøsene. Det er nedlatende å mene at vi ikke kan passe vårt arbeide ordentlig, hvis vi ikke snakker med dyrlegen i tide og utide.

Næringa mener også det er tegnet et fullstendig feilaktig bilde av at omtrent hver tredje svinebonde ikke evner å ta hånd om egne dyr på en god nok måte.

– Det er selvfølgelig ikke i orden hvis det er dyr som ikke er håndtert korrekt, og én er en for mange. Men når dét er sagt, er det meget få dyr vi snakker om her, sier Christian Fink Hansen, sektordirektør i Seges Svineproduktion.