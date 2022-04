Me treng ein ny jordbrukspolitikk

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Utfordringane i årets jordbruksoppgjer er mange. I alle år etter krigen har brukstalet gått ned. Dei siste 40 åra har staten, ved å premiera auka produsert volum, stramma til skrua — bare dei mest effektive bøndene skal få halda fram i næringa. No er det skremmande få bønder igjen. Priseksplosjonen på straum, gjødsel og diesel kjem på toppen. Kva må gjerast?

Vasskrafta kostar rundt 10-15 øre pr kWh å produsera. No betaler me meir enn det tidoble fordi styresmaktene vil at EU-marknaden skal bestemma straumprisen. Me produserer straum nok her i landet og kan bestemma prisen sjølv. Som eit strakstiltak må me setta ein makspris på straum, t.d. 35 øre pr kWh.

På sikt må me gjeninnføra det me hadde fram til 1990, og som fungerte utmerka: eit to-pris-system, med billegg straum til normalt forbruk og dyr straum til overforbruk, kombinert med langsiktige kontraktar som gir billeg straum til industri og jordbruk. Dieselprisane har eksplodert på grunn av krigen i Ukraina, og gjødselprisane stig til himmels fordi energiprisane har gått i vêret. Mellombels avgiftslette og låge innanlandske straumprisar vil vera dei beste tiltaka. I den grad dei ikkje monnar, må staten kompensera på anna vis.

Staten må setta tre vilkår for maten som blir produsert: maten må vera helsemessig bra å eta, etisk rett produsert og miljømessig rett produsert. Krava må sjølvsagt òg gjelda for all importert mat. Dette kan — og må — vedtas alt i år! Norskprodusert mat tilfredsstiller i stor grad slike krav i dag. Det er knapt tilfelle for mye av den importerte maten.

Men hovudproblemet i jordbruket er statens subsidiepolitikk. Staten subsidierer auka produksjon. Me treng ikkje auka matproduksjonen viss ingen manglar mat. Auka import kjem i tillegg, og gjer det endå vanskelegare å få avsetnad for bondens produkt. Det me treng, er å halda oppe produksjon og busetnad over heile landet, og nytta jorda til det den eignar seg til, og som er best for miljøet.

Bønder utfører eit samfunnoppdrag. Dei produserer mat, dei held jorda i hevd, syter for at ulike typar jord blir nytta ulikt, alt etter kva som er godt for miljøet, dei pleier landskapet. Samtidig sikrar dei busetnaden i bygdene. Vil me at dei skal halda fram med dette, må me betala dei for arbeidet dei utfører. Det er langt frå tilfellet i dag.

På sikt må systemet med å subsidiera produsert volum erstattast av eit system der ein konkretiserer det samfunnsoppdraget me vil at bønder skal utføra og betaler kvart oppdrag i pakt med arbeidsmengda som krevst. Ei slik omlegging er neppe gjort i ei handvending, men kan gjerast steg for steg.

Eit fyrste steg, som kan innførast alt i årets jordbruksoppgjer, er å yta eit beredskapstilskot til alle som forpliktar seg til å bu og driva eit gardsbruk. Eit fast tillegg som skal ligga i botn, så skal alle inntekter frå sal og frå ulike andre tilskot komma uavkorta på toppen.

Makspris, avgiftslette og kompensasjon for den priseksplosjonen som har vore på nødvendige innsatsfaktorar må vedtas raskt. Eit regelverk som stiller krav til all matproduksjon, heimleg produsert og importert, må vedtas i år: maten skal vera god for helsa, etisk rett produsert og miljømessig rett produsert. Beredskapslager, t.d. kornsiloar, må byggast opp att. Eit beredskapstilskot til alle som forpliktar seg til å bu på, og driva, eit gardsbruk, må bli vedtatt i årets jordbruksoppgjer. Det må bli eit fyrste steg på vegen mot å avvikla dagens politikk med å premiera volum til eit system som premierer rett bruk av jorda.