Mattilsynets folk blir kalt nazister

I en pressemelding fra Mattilsynet 9. oktober, heter det: «Mattilsynets medarbeidere og innleide aktører har vært utsatt for ryktespredning og sjikane både før, under og etter aksjonen, særlig i sosiale medier». Også Nortura avviser på det sterkeste beskyldningene.

Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson er avdelingssjef i Mattilsynet avdeling Glomdal og Østerdal, og har vært innsatsleder i saken mot Solør-bonden. Hun bekrefter en rekke grove påstander:

– Våre inspektører og innleide aktører kalles landsforrædere og nazister. Det er beskyldninger om mafiavirksomhet, og at vi har stjålet kjøtt for egen vinning. Enkeltpersoner som gjør en god jobb på vegne av samfunnet, blir hengt ut med navn og med lenke til deres Facebook-profiler. Det påstås også at politiet, statsministeren og Landbruks- og matdepartementet har gått sammen om å dekke over det påståtte kjøttyveriet, forteller Bjerke-Mattsson, som selv er blitt hengt ut på Facebook.

– Hvorfor er det blitt så høy temperatur?

– Dyreholdet er veldig stort, og det er en tragisk sak. Dessuten er det vanskelig for mange å forstå hvorfor kjøttet må destrueres.

Så vidt hun kjenner til, har Mattilsynet ennå ikke anmeldt noen av ytringene.

– Men det har blitt for lett å sitte bak en pc-skjerm og skrive det man vil. Jeg er litt usikker på om folk hadde gjort det samme om de hadde stått ansikt til ansikt med dem de kritiserer.

En av kritikerne har vist til at et vitne skal ha observert at det ble lagt igjen hele skrotter inn igjen i dyretransportbilen med huder og bein på, lagt inn på rygg med beina opp. Det avvises av avdelingssjefen.

Hva angår kritikken om at kjøtt er gått inn i matkjeden, viser hun til at Mattilsynet har fått bekreftet fra både Nortura og Norsk Protein AS at alt kjøttet er sendt til selskapet for destruksjon. Daglig leder Lars Aashammer i Norsk Protein påpeker det samme:

– Mattilsynet har vært hos oss på et tilsyn, på bakgrunn av beskyldningene som er fremmet. Mattilsynet har gått gjennom alle papirer, og konkludert med at alt kjøttet havnet hos oss for destruksjon.

220 dyr ble avlivet, og siden destruert. Det tilsvarer 110 tonn, påpeker Aashammer. Det utgjør ikke så stor mengde for selskapet.

– På den fabrikken dette kjøttet går på, kjører vi 35 000 tonn i året. I uka kjører vi i snitt 700 tonn.

Om de får inn et kadaver hvor man ikke har fjernet det man kan kalle høyrisikodeler, er hele kadaveret å anse som høyrisiko. Det samme gjelder ved henting av døde dyr ute hos bønder, opplyser Aashammer.

– Det er ikke vi som gjør den vurderingen. Det er de som leverer råstoff til oss, som må avgjøre hvilken status råvaren har. Vi får ikke etterprøvd det.