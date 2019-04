Mattilsynet fant flere avvik i bruken av tilsetningsstoffer

Mattilsynet har for første gang gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på salg og bruk av tilsetningsstoffer i mat som oljer, sauser, supper og pålegg.

– Både hos de som selger tilsetningsstoffer og hos produsentene fant vi flest avvik rundt kjennskap til regelverket for tilsetningsstoffer, manglende dokumentasjon på at tilsetningsstoffene har næringsmiddelkvalitet og merking på produktene, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.

– Hos produsentene så vi også at det var manglende kontroll med mengden tilsetningsstoffer som ble brukt. Det ble funnet produkter som ikke overholdt gjeldende grenseverdier for tilsetningsstoffer. Vi fant ingen bruk av ulovlige tilsetningsstoffer i dette prosjektet. Det er lite trolig at avvikene har representert helsefare for forbrukere, men det er viktig at all mat med tilsetningsstoffer overholder gjeldene grenseverdier for å sikre at maten er trygg for alle, legger hun til.

Økt holdbarhet

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten for å øke holdbarheten, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller en farge.

Ingredienser som salt, sukker og krydder er ikke tilsetningsstoffer. De mest vanlige er konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensmidler, søtstoffer og fargestoffer.

I 2017 førte Mattilsynet tilsyn med 17 leverandører av tilsetningsstoffer til næringsmiddelindustrien.

I 2018 førte de tilsyn med 36 næringsmiddelprodusenter som produserer fett og oljer, krydder, supper, sauser og påleggssalater, som selges til forbruker.

Har korrigert avvik

Funnene i rapporten er allerede delt med representanter for næringsmiddelbransjen i et informasjonsmøte i mars. Bransjen har etter tilsynene korrigert avvikene som er funnet i prosjektet.

Et tiltak som kom ut av møtet er at Mattilsynet skal utvikle mer veiledningsmateriell om tilsetningsstoffer. Næringsmiddelprodusentene på sin side har en rekke punkter å følge opp.