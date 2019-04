Matindustri-bedrifter truet med forgiftning

Saken begynte i Italia, hvor flere kjente matvarevirksomheter har mottatt trusselbrev. Siden har lignende brev blitt sendt til virksomheter i en rekke nord-europeiske land – særlig Belgia, Nederland, Sveits, Østerrike, Tyskland, Storbritannia, Danmark og Sverige. Det melder dansk TV2.

Truer med forgiftning i supermarkeder

Brevene skal være sendt fra Belgia. Felles for brevene, er at de inneholder trusler om at matvarevirksomhetene vil få sine produkter forgiftet i supermarkeder dersom bedriftene ikke overfører 300 000 euro i kryptovalutaen bitcoins til en konto.

I Danmark, er det mellom andre Danish Crown – Europas største svineslakteri – som er blitt utsatt for trussel om forgiftning. Fødevarestyrelsen i Danmark er kjent med saken, og tar den alvorlig.

– Men det er verdt å understreke at det ikke er noen som har funnet forurenset mat i Danmark, så man skal ikke være bekymret som forbruker her og nå, uttaler beredskapssjef Nikolas Hove i Fødevarestyrelsen overfor dansk TV2.

Rikspolitiet: – Liten fare for faktisk angrep

Ifølge belgiske og italienske medier, er det snakk om pulveret oleandrin. Stoffet kan brukes som medisin, men store mengder kan være skadelig. Ifølge Rigspolitiet i Danmark, er det imidlertid en meget liten risiko for at det vil skje et faktisk angrep. Saken er uansett «dypt forkastelig», påpeker politiinspektør Uffe Stormly overfor nettstedet.

I Sverige, har Findus –ved hovedkontoret i Malmø – mottatt trusselbrev. Det skjedde 7. april, smame dag som kaffe- og sjokoladevirksomheter i Italia mottok trusselbrev med et grønt pulver i.

Politiet i en rekke europeiske land har nå innledet etterforskning av giftbrev-sakene.

– Vi etterforsker meget intenst for å få avdekket gjerningsmennene. Det gjør vi både regionalt og internasjonalt i Europa, uttaler Uffe Stormly.