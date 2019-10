Massevirkeprisene opp 17 prosent

Flere piler har over tid pekt oppover for norsk skognæring. Den utviklingen fortsetter i årets tredje kvartal, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

I tredje kvartal økte massevirkeprisene med 17 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. I gjennomsnitt fikk skogeierne 346 kroner per kubikkmeter, noe som er 46 kroner mer enn i tredje kvartal 2018. Prisen på sagtømmer for gran gikk derimot ned med 2 prosent, og ned 0,4 prosent for furu.

Massevirke utgjør nær to tredjedeler av tømmeret som eksporteres.

Ser man på gjennomsnittsprisen for alt virke som ble solgt i tredje kvartal i år, har den økt med 12 kroner. Denne prisen er nå oppe i 424 kroner, viser SSBs nye tall.

Nå foreligger også foreløpige tall over skogavvirkning for salg. Oversikten viser at det ble avvirket 2,5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i tredje kvartal 2019. Det tilsvarer en vekst på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund rådet i sommer landets skogeiere til å ha is i magen. Nå er tiden ikke inne for opptrappet avvirkning, mener han.

– Nå er det bra med tømmer. Lagrene er store, og noe av maskinkapasiteten har stått i sommer. Derfor er det all grunn til å tenke at man nå bør roe ned aktiviteten, og for all del ikke tenke at nå er det om å gjøre å hogge. Dekningen i markedet er alt god, og en økt aktivitet nå vil bare redusere prisene på kort og mellomlang sikt, sa Skorge til Bondebladet.

I et overfylt europeisk tømmermarked, har dette allerede skjedd til gagns flere steder. I vår kunne Norskogs informasjonsprodukt «Innsikt» melde at prisnivået i Østerrike, Bayern og Baden-Würthenberg hadde falt kraftig, og da var på sitt laveste nivå siden begynnelsen av 2010.