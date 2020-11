Mangler containere til mink-avliving

Onsdag denne uka kunngjorde Danmarks statsminister Mette Frederiksen at all mink i landet nå skal avlives. Årsaken er at et mutert koronavirus har begynt å spre seg hos mink i Danmark.

12 personer smittet hittil

Viruset har også smittet videre fra mink til menneske. Hittil er 12 personer registrert med det muterte viruset. Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet settes nå inn for å avlive minkbestanden i landet. Også avlsdyr skal avlives.

Imidlertid råder det nå total forvirring hos minkbøndene om det praktiske aspektet av saken. De trenger nemlig containere til å ha de døde dyra i, men bøndene aner ikke når de vil få disse containerne.

– Jeg har snakket med Fødevarestyrelen to ganger i dag (torsdag), og de virket oppgitt. Jeg fikk høre at jeg ville få en mail, og at håndteringen av containere er overlatt til forsvaret og politiet, forteller minkavler Kirsten Holgaard til danske landbrugsavisen.dk torsdag.

Hver minkavler kan få 20 danske kroner per mink, om minkavleren får tømt sin besetning innen 10 dager. Ordningen er kalt "tempo-bonus". Men containerne er i praksis en forutsetning for å få innkassert denne bonusen. For Holgaards del, er det snakk om 165 000 kroner.

Får ingen info

Container-forvirringen kommer altså på toppen av at hennes livsverk nå rives bort.

– Jammen, det er ett kort ord for det: Sjokk. Fullstendig i sjokk. Mine ben begynte å ryste under meg, forteller minavleren til landbrugsavisen.dk.

Sjokkbeskjeden kom for øvrig på samme dag som hennes datter fylte 22 år.

– Derfor vil jeg alltid kunne huske at det var 4. november at minkavlen i Danmark lukket, påpeker bonden, som nå ser for seg en framtid med fjørfe og kaniner. Hun avler allerede disse dyra i mindre skala til en gårdsbutikk hun driver.

Minkavler Jens Ulrik Bach forteller til nettavisen at han er rådet til ikke å starte avliving før han har en container. Men da han kontaktet Daka i Danmark - som blant annet produserer ingredienser for bruk i dyrefor - fikk han høre at de ikke sender flere containere for øyeblikket. I en epost til landbrugsavisen.dk skriver Daka kun:

"Det er dessverre ikke mulig å melde noe ut akkurat nå. Koordineringen skjer med myndighetene".

Både Bachs besetning, han selv, kona og deres tre døtre har vært smittet av koronavirus, men nå er de friske igjen. Sønnen har ikke blitt smittet.

Statsministeren: - En sorgens dag

Statsminister Mette Frederiksen begrunnet onsdag det kraftfulle grepet - avliving av all mink - med at coronasmitte fra mink til menneske kan undergrave effekten av en framtidig vaksine. Men hun ser hvor inngripende dette grepet blir.

– Dere mister livsverk som i noen tilfeller er gått i arv gjennom flere generasjoner. Det er en sorgens dag for dere og alle som arbeider i minknæringen. Det er regjeringen bevisst på, sa Frederiksen til pelsdyrnæringen under en virtuell pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Direkte billig blir det heller ikke. Tidligere er det beregnet at avliving av samtlige minkbestander kan koste opp mot 5 milliarder danske kroner, melder dansk TV 2.

Det er konstatert coronasmitte på 207 minkfarmer i landet. På 67 farmer har de allerede måttet avlive mink. Også i Nederland og Spania har det vært eksempler på coronasmitte på minkfarmer.

