Må tømme ut melka i USA og EU

Det internasjonale melkemarkedet er preget av koronavirusets herjinger.

– Det er det samme bildet internasjonalt som i Norge. Dagligvarehandelen har en liten boost, mens alt innenfor storhusholdning stenges ned. Servering, hoteller og restauranter er i praksis stengt, sier Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine.

Mange steder fører dette til store endringer.

– I USA er over halvparten av matforbruket på restaurant. Da slår det hardt ut at restauranter stenges ned, sier Hovland.

Folk må uansett ha mat. Men amerikanere spiser mer ost når de spiser ute, enn når de er hjemme. Det betyr at når restaurantene stenges, går også osteforbruket ned. Dermed er det bruk for mindre melk.

Det fører ironisk nok til at etter at det i ukevis har vært bekymringer for knapphet på mat i butikkene, er det nå et massivt matsvinn.

USAs største meierisamvirke estimerer nå at melkeprodusentene slår ut 14 millioner liter melk hver dag i gjødselkjellere, dammer og laguner.

Ifølge International Dairy Foods Association dumpes for øyeblikket fem prosent av melkeproduksjonen i USA. De forventer en dobling dersom nedstengningene vil vedvare de neste månedene.

– Det er ganske dramatisk det som skjer der borte nå, sier Hovland.

EU: Prisen ned og melk helles ut

Også i EU er melkebøndene i problemer. Melkesektoren glir ned i en stadig dypere krise.

Etterspørselen etter melk og melkeprodukter har gått betydelig ned på grunn av koronakrisa, så det produserte melkevolumet blir ikke lenger absorbert, skriver European Milk Board i en pressemelding.

Les også: Korona og force majeure

De ber EU-Kommissæren for landbruk sette i gang frivillige produksjonskutt umiddelbart.

– Kraftige prisreduksjoner, melk som blir helt ut – hvis ikke denne utviklingen blir tatt tak i på EU-nivå med koordinerte, frivillige produksjonskutt, og det med en gang, vil kollapsen i Europa bli brutal, sier Sieta van Keimpema, visepresident i EMB.

Annonse

Roser samarbeidet

Gunnar Hovland følger utviklingen fra Norge. Dette viser styrken til den norske modellen, mener Tine-sjefen.

Les også: Flere selgere trakk seg i siste liten

– Internasjonalt gir usikkerheten seg utslag i kraftige prissvingninger for både for bønder og forbrukere. I Norge ser vi at norske politiske valg og måten melke- og matproduksjonen er organisert på, demper mange av disse utslagene gjennom et hensiktsmessig importvern, et forutsigbart kvotesystem, bondeeide samvirkeselskap og tett samarbeid mellom produsenter og kundene, sier Tine-sjefen.

Det er tett samhandling mellom industriaktører som Tine, myndighetene, handelen og bøndene.

– Da storhusholdningen stengte ned torsdag 12. mars, hadde vi produsert opp mye spesialvarer til storhusholdning, typisk fem liters dunker og store enheter som er vanskelig å gjøre om til noe annet. Da fikk vi til en god samhandling med kundene våre, slik at varene gikk ut i dagligvarebutikkene. Vi har fått solgt det meste, uten svinn, forteller han.

Tilsvarende har vi god samhandling med myndighetene om kvoteregulering, slik at vi får tilpasset melkemengda i Norge etter markedsbehovet, forklarer Hovland.

– Samarbeidet med myndighetene og kundene er helt uvurderlig for norske melkebønder. Vi har en dialog mellom næringa, kundene og myndighetene hver uke, gjerne flere ganger i uka, for å få alt til å gli på en mest mulig skånsom måte, gitt situasjonen vi er oppe i. Det er en samhandling og en tillit mellom aktører som jeg mener er viktig å få fram. Prisen ved å ikke ha en slikt system, er at melkebønder tømmer ut 14 millioner liter melk daglig i USA.

– I Norge er det mulig å snakke sammen på tvers av hele verdikjeden, og prøve å gjøre skaden minst mulig. I USA er hver bedrift sin egen lykkes smed. Det kan fungere godt så lenge ting går oppover, men det er ikke så lett når du får ei krise i fanget, slår Hovland fast.

Svakt i pluss

– Tine har også virksomhet i USA, Irland og Sverige. Hvordan går det der nå i koronakrisa?

– I USA har Norseland og de ansatte gjort en fantastisk jobb med å omstille virksomheten. De har implementert smittetiltak raskere enn takten til myndighetene. Produksjonen deres er lite påvirket av krisen, og i markedet har de klart å snu om produksjonen. Veldig mye av Jarlsbergosten har blitt pakket og delt opp i butikk. Nå har fabrikken omstilt seg til å levere ferdigpakket ost ut til dagligvarebutikkene. Storhusholdningsmarkedet er stengt for oss, også, men vi har god omsetningsvekst i butikkene, sier Hovland.

Tine-sjefen forteller at økonomien i Norseland er svakt i pluss sammenlignet med budsjett per utgangen av mars måned.

Samler tallene

I Irland er Tine fortsatt forhindret fra å få inn eksperter som kan starte det nye anlegget. Men produksjonen Tine allerede har i Irland, fortsetter.

– Produksjonen går helt som normalt. Meierivirksomhet er kritisk samfunnsvirksomhet i alle land, så virksomheten vår går som normalt både i Sverige, Irland og USA på det som er mulig å kjøre som normalt, sier Hovland.

– Får dere solgt varene, eller hoper de seg opp?

– Vi har ikke full oversikt over alle konsekvenser ennå, men det jobbes frenetisk med å holde hjulene i gang og få omsatt varene til dagligvarehandelen i så stor grad som mulig. Vi samler tallene og vil rapportere om dette i tertialrapporten, sier Gunnar Hovland.