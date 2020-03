Lover å prioritere grøntvarer gjennom hele 2020

- NorgesGruppens kjeder har bruk for svært mye av den norske frukten og grønnsakene som kan produseres i år. Mitt budskap til frukt- og grøntprodusenter over hele landet som leverer til oss, er at de skal så og plante som planlagt. Vi vil prioritere norsk frukt og grønnsaker, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen i en pressemelding torsdag.

Han garanterer at NorgesGruppen, landets største dagligvarekjede, også i korona-året 2020 vil kjøpe norske sesongvarer når det er mulig.

Les også: Utenlandske arbeidere får forlenget oppholdstilatelse

I hele norsk arbeidsliv, herunder grøntnæringa, er det uttrykt stor usikkerhet om hvordan året vil bli. Ikke minst gjelder det arbeidskraft-situasjonen. Mange er urolige for at det ikke vil bli mulig å få tak i nok folk til å høste avligene, men også om det finnes nok salgskanaler for produktene når serveringsmarkedet og storhusholdning opplever bråstopp i sine virksomheter.

Annonse

- Vi håper produsentene løser utfordringen med å få sådd, plantet og høstet som planlagt, og vil gjøre alt vi kan for at det skal bli et bedre salg enn noen gang for norsk frukt, bær, potet og grønnsaker i våre butikker, sier Hollevik.

Han påpeker at det denne sesongen blir viktigere enn noen gang å prioritere norsk.

– Vi er optimister, og tror på et godt frukt- og grøntsalg dette året.

Les også: Forventer langt dyrere mat

NorgesGruppen kunne onsdag denne uka melde om god kundevekst og stabil lønnsomhetsutvikling. Driftsinntektene i 2019 var på 90 504 millioner kroner, en økning på 3,1 prosent fra året før, og driftsresultatet (EBIT) er forbedret til 3 650 millioner kroner i 2019. Årsresultatet var på 2 746 millioner kroner, som tilsvarer en margin på 3,0 prosent av driftsinntektene.