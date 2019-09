Liten underdekning foran fårikål-sesongen

Årets fårikålsesong er så smått i gang, og den siste torsdagen i september er det tradisjonen tro Fårikålens dag. Norturas siste slaktetall viser at det i begynnelsen av september er noe knapp dekning av råstoffbehovet til fårikål-kjøtt, som det nå er høysesong for:

Slaktedata for uke 36 (2.-8. september) viser slakting av rundt 45 000 lam. Det er 5500 færre enn i fjor, og noe mindre enn Nortura hadde planlagt.

– Ved å gjøre en del tilpassinger med helgejobbing med mer, greide Nortura allikevel å levere tett mot det som var bestilt, skriver Norturas fagsjef småfe, Finn Avdem, på samvirkets nettsider torsdag denne uka.

Nortura, og alle norske lammeelskere, kan også glede seg over at Stjernelam-andelen holder seg på over 90 prosent.

– Det må være opp mot rekordnivå! skriver Nortura.

Samvirket er i disse dager inne i en av sesongens mest hektiske slakteuker. Planlagt slakting i uke 37 er på 73 000 Nortura-lam, og alt er solgt til ulike kunder. I uke 38 er planen å slakte rundt 70 000 lam. Nortura konstaterer at etterspørselen holder seg godt oppe, selv om det er noen tusen lam til overs.

