Lavere antibiotika-bruk i EU

Det fremgår av en ny rapport fra European Medicines Agency (EMA). Med kun få unntak, har salget av antibiotika til matproduserende dyr gått ned i hele EU. For 16 land var nedgangen på 5 prosent eller mer, mens seks land hadde en økning i forbruket på 5 prosent eller mer.

Norge er fortsatt best i klassen, viser statistikken. Norge bruker antibiotika i størrelsesordenen 0-4 milligram per kilo kjøtt. Nærmest et slikt lavt nivå, kommer Island, deretter Sverige og Finland. Kypros er landet som over tid har brukt mest antibiotika til husdyr, men forbruket er svært høyt også i Spania og Italia, viser oversikten.

Annonse

– Rapporten viser at Norge er i en svært gunstig situasjon både når det gjelder bruken av antibiotika til matproduserende dyr, og at det brukes lite og ingenting av de kritisk viktige typene antibiotika. En konsekvens av dette, er at vi også har en svært gunstig situasjon når det gjelder antibiotikaresistens i husdyrpopulasjonen sammenlignet med resten av EU, skriver Animalia i en pressemelding.

Du kan lese hele rapporten her.