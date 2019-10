Lanserer dyrevernmerket gris

– Vi er stolte og glade over å lansere kriterier for Dyrevernmerket gris, og at forbrukerne nå kan velge dyrevernmerkede produkter fra Norges fremste produsenter av utegris, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, i en pressemelding.

Så langt er fire forskjellige merkevarer sertifisert med Dyrevernmerket for gris: Grøstadgris, Heinrich Jung, Kolonihagen og Norsk Ullgris.

Grøstadgris er Norges største produsent av økologisk frilandsgris. Grøstadgris består av fire forskjellige gårder, og leverer til Norgesgruppens butikker.

Garanti for bedre velferd

Merket er en garanti for at dyrene har hatt bedre velferd enn minstekravene i norsk regelverk, heter det i pressemeldingen.

For å bli merket må produsentene oppfylle strenge krav til dyrevelferden som kontrolleres av en uavhengig inspektør.

Dyrevernmerket krever blant annet at grisene får mer plass og minst to typer rotemateriale som de kan spise, leke med og ødelegge. Grisene skal også ha tilgang til uteområder.

– Solid faglig regelverk

For Petter Simonsen, eier og styreleder i Norsk Ullgris, er det viktig å produsere mat på naturens og husdyras premisser. Han gleder seg til å delta i Dyrevernmerket.

– Når dyrets grunnleggende behov undertrykkes for å produsere kjøtt, er det verken forsvarlig eller bærekraftig. Dyrevernmerket er et meget solid faglig regelverk som løfter fokuset på dyrevelferd på gris ytterligere frem, sier han.

– Betyr mye

Heinrich Jung, som både leverer til Kolonihagen og har sin egen merkevare, har frilandsgriser som får gå fritt på store beitearealer. For Jung er det viktig at dyr skal kunne leve i sitt eget tempo i sine naturlige omgivelser.

– At dyr behandles med respekt har alltid vært viktig for meg, og er grunnlaget for mitt dyrehold, uansett om det er produksjonsdyr, eller hester og katter. Å få dette sertifisert fra uavhengig hold betyr mye for meg, sier Jung.