Landkreditt holder renta uendret

Landkreditt setter ikke opp renta nå. Konsernet, som har cirka 9200 medlemmer, ønsker å bidra til å holde bøndenes kostnader nede i en ellers krevende periode.

Beste landbruksrente er på 3,20 prosent nominelt. Beslutningen om å la rentene forbli uendret gjelder samtlige produkter for kunder i både landbruket og personmarkedet.

Hardt etter tørken

Landbruket kjenner fortsatt på følgene etter fjorårets dårlige avlinger, skriver Landkreditt.

Annonse

– Som et samvirke eid av norske bønder, har det vært viktig for oss å se på måter vi kan stille opp for medlemmene våre i en krevende periode med svak inntektsutvikling. Derfor er vi glade for å kunne meddele at vi ikke rører rentene våre nå, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt.

Forrige rentejustering kom i høst. Landkreditt valgte da å utsette effektueringen av renteøkningen for landbruket frem til februar, for å bidra til å gi bøndene et lite pusterom i en økonomisk krevende periode.

Med den utsatte renteøkningen unngikk Landkreditts medlemmer rentekostnader på anslagsvis 8 millioner kroner, skriver selskapet.

Fikk avdragsutsettelse

I fjor sommer hadde Landkreditt Bank en rekke henvendelser fra kunder som var usikre på økonomien. Banken ringte også mange kunder som kunne ha problemer på grunn av tørken, og innvilget både smålån og avdragsutsettelser så de fikk kjøpt fôr.

Landkredittkonsernet har cirka 160 ansatte og omfatter konsernselskapene Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Forsikring AS og Landkreditt Forvaltning AS.