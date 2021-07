Landbruksorganisasjonene vil ha nye forhandlinger

Prisøkningen på gjødsel og andre nødvendige innsatsfaktorer har mobilisert Bondelaget og Småbrukarlaget i sommer. Håpet er at prisøkningen skal bli gjenstand for ekstraordinære jordbruksforhandlinger med staten over sommeren.

Som en del av arbeidet, hadde Bondelaget sist uke møter med Felleskjøpet og Yara. Da ble Bondelaget orientert om den prisveksten, særlig på gjødsel, som man nå ser i Norge, men også internasjonalt.

Litt avhengig av type gjødsel det er snakk om, ligger prisveksten på 35–40 prosent det siste året. Prisvekst på kalium og fosfor kommer på toppen av prisveksten på nitrogen. I tillegg har byggekostnadene økt – særlig på grunn av kraftig prishopp på trematerialer første halvår 2021.

Uviss totalregning

Hvor store totale ekstrakostnader prisøkningene vil påføre norske bønder, er ennå for tidlig å si. Men Felleskjøpet Agri har tidligere påpekt at bare prisøkningen på nitrogengjødsel i Europa (opp 40 prosent) kan gi en kostnadsbombe på over en halv milliard kroner.

Ifølge Nationen kan prishoppene på gjødsel spise opp mer enn halvparten av regjeringas skisserte muligheter for inntektsvekst i 2022.

– Det vil bli behov for å se litt lenger fram i tid, og regne nærmere på hva økningen vil utgjøre, før vi kan ha en større oversikt over konsekvensene for bøndenes inntektsmuligheter, sier bondelagsleder og ny leder av jordbrukets forhandlingsutvalg Bjørn Gimming til Bondebladet.

– Grunnlag for forhandlinger

Om det blir tilleggsforhandlinger, hvilke krav utvalget vil stille der, og hva som kan være mulig å få kompensert for, er uvisst per i dag.

– Men vi vurderer at det er grunnlag for tilleggsforhandlinger. Det må jobbes fram et kunnskapsgrunnlag fra jordbrukets side, og så må vi varsle staten om det. Jeg vil ikke spekulere i om staten kan si nei til tilleggsforhandlinger. Men det ligger en mulighet i Hovedavtalen til å kreve slike forhandlinger, påpeker Gimming.

Også situasjonen med null tilgang på midler til investeringer og bedriftsutvikling (IBU) landet over, har skapt stor økonomisk uvisshet hos mange bønder rundt omkring i landet. Mange avventer nå om de skal realisere egne planer om eksempelvis fjøsbygging.

Også IBU-situasjonen kan komme til å bli et tema i eventuelle tilleggsforhandlinger.

Kina og Indias rolle

Prissjokket på gjødsel har bakgrunn i internasjonale forhold – nærmere bestemt det som skjer i Kina og India. India er den desidert største kjøperen i det internasjonale markedet, mens Kina er den største produsenten.

Kina er opptatt av å redusere prisveksten hjemme. En stor prisvekst på mat internasjonalt, skaper større behov for gjødsel.

– Dette får også en overslagseffekt i det norske markedet. Det er rett og slett for lite gjødsel i forhold til etterspørselen. I tillegg spiller valutautfordringer inn i bildet, forklarer Gimming.

Bondelaget har vært opptatt av at de aktørene som forhandler gjødselpriser i Norge skal gjøre en så stor jobb som mulig med å redusere prisveksten for norske bønder.

Nå er denne blitt vesentlig større enn Bondelaget utformet i sitt krav i vår. Da la Bondelaget inn en forutsetning om 1,8 prosent prisvekst på driftsmidler, tilsvarende en SSB-prognose.