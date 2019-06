Landbrukets store happening preget hele Oslo

Det er torsdag 11. juni 1959, og utstillingen skal åpne. En blid og engasjert Kong Olav ankommer Ekebergsletta i Oslo. Kongesangen spilles, og folkekongen smiler og vinker til de innbudte gjestene.

Det fremgår av bilder og filmklipp at dette åpenbart er et oppdrag han trives med, og Kongen var også arrangementets høye beskytter. Åpningsprogrammet ble kringkastet direkte i radioen.

Pyntet til fest

– Det var en fest med folk fra hele landet. Jeg husker fortsatt tilstrømningen, det gjorde inntrykk. Folk var så fine. Mannfolka kom i dress og hatt, og damene hadde tatt på finkjolen. Blomsterprakten var overveldende, og det var kø overalt, sier tidsvitnet Kristian Kaus.

Han var på Ekeberg som maskinkonsulent, men ble senere ansatt i Selskapet for Norges Vel som konsulent, blant annet med ansvar for Landbruksveka. Fra 1977 til 1993 var han direktør i selskapet.

Nå i jubileumsåret har den spreke 90-åringen vært i arkivet og funnet materiale om Ekebergutstillingen.

– Jeg var utdannet sivilagronom, og jobbet i Kullberg Maskinforretning i 1959. Det var lagt opp en rekke demonstrasjoner, og traktorene ble vist fram i en visningsring med tribuner rundt. I den samme ringen var det mønstringer av husdyr. Jeg husker vi hadde med en Indiana veterantraktor fra 1919 som blikkfang, og den vakte oppsikt. Bonde Julius Sundby var speaker, og utstillerne måtte gi han beskjed på forhånd om hva de skulle vise, erindrer Kaus.

Fyldig omtale

Ekebergutstillingen ble fyldig omtalt i avisene, og som innslag i Filmavisen. Aftenposten laget utstillingsavis hver dag.

Dagen etter åpningen slo Nationen opp utstillingen over sju spalter på side 1, med tittelen «Jubileumsutstillingen et håndslag mellom bygd og by». Kong Olav vies stor oppmerksomhet i tekst og bilder.

Kringkastingsorkesteret spilte, operastjernen Bjarne Buntz sang, og Tarjei Vesaas bidro med prologen «Grotid og Grøde», lest av Harald Heide Steen. De kjente radiostemmene Rolf Rustad og Rolf Kirkvaag sikret suksessen på kveldsarrangementet, med blant annet Per Aabel som gjest.

Nationens utsendte hadde også truffet en busslast med svenske bønder, som slo fast at «utstillingen viste både moderne utvikling og troskap mot kulturtradisjonen».

Været slo også til: «Bare en aldri så liten bris fra sør fikk flagg og vimpler til å strekke seg i grasiøse vink, men den svalet ikke de hete panner», leser vi.

Jubileumsutstilling

Ekebergutstillingen var det tredje største utstillingsarrangement i Norge i forrige århundre. Bare Jubileumsutstillingen i 1914 og «Vi kan»-utstillingen i 1938, begge i Oslo, samlet flere besøkende. 854 000 besøkte Ekeberg, og søndag 21. juni var 76 000 innenfor portene.

Folkehavet var enormt etter norske forhold. Allerede den andre dagen ble utstillingens storstue på 2 000 m² ominnredet til restaurant for å dekke behovet.

Forslaget om utstillingen kom på bordet i 1955, da hadde det ikke vært en generalutstilling for landbruket siden 1914. Landbruksdepartementet ba Norges Vel om å være arrangør. Dette skulle være en jubileumsutstilling, siden Norges Vel fylte 150 år og Norges landbrukshøgskole 100 år i 1959.

Utstillingen markerte også et stort hamskifte i landbruket. Jordloven, som kom i 1955, ble starten på en ny landbrukspolitikk, med bærekraftige bruk og strukturrasjonalisering som sentrale begrep.

Samlet landbruk bak

Direksjonen i Norges Vel oppnevnte et utstillingsstyre på åtte menn med daværende leder i Norges Bondelag, Hallvard Eika, som formann. Norges Vels direktør Finn T. Isaksen var utstillingens generalsekretær. Hele landbruket dro lasset sammen.

Arrangementet var en opplevelse av norsk landbruk, men også et kommersielt arrangement med mye reklame og PR. I tillegg til den faglige delen, deltok vel 350 utstillere med varer som spente fra driftsmidler for landbruket til de mest typiske forbruks- og luksusvarer for den enkelte familie, som det står i rapporten fra arbeidsutvalget.

Omfattende byggearbeider

Arrangementet var organisert med en hovedutstilling og en høstutstilling, som ble avsluttet med et kjempefyrverkeri en søndagskveld i oktober.

Oslo kommune hadde stilt et område på 400 dekar til disposisjon, og byggearbeidene i forkant var omfattende.

Det ble bygd tre gårdstun og et setertun. 8 000 m² telthaller ble innleid fra Tyskland, og en kirke reist for anledningen hadde 350 000 mennesker innom.