Laget årets beste landbruksvideo

Kåringa «Årets landbruksvideo» fikk i år inn åtte flotte bidrag, i tillegg til over 20 bidrag til sammen i de tre underkategoriene Årets våronnvideo, Årets slåttonnvideo og Årets innhøstingsvideo.

Morten Bjorland og Håvard Helvik Høilands video, som viser landbruket på Jæren, ble til slutt juryens førstevalg. Se videoen på traktor.no.

Det er en variert video, som gir et realistisk bilde av jobben som legges ned for å produsere mat her til lands, mener juryen. Den var også svært begeistra for introen i videoen, som er uten musikk, men med autentiske fjøslyder og lyden av arbeidet som gjøres.

Videoen har også en slags dramaturgi, ved at finsnitteren som brukes går som en rød tråd, og både starter og avslutter videoen og «arbeidsdagen». Her har produsentene også fått med seg detaljene med daglig kontroll og vedlikehold av maskinen.

Juryen la også mye vekt på at en rekke personer er godt synlige i videoen, noe som er positivt. En helt spesiell detalj som juryen likte godt, er grøfta som først er helt tørrlagt, men som så blir full av vann.

Morten og Håvard har også klart å fange på film at et rådyr blir skremt opp av finsnitteren, og løper av gårde på et beite ved siden av enga.

– Det var en gild beskjed å få, sier Morten og Håvard når vi meddeler dem juryens avgjørelse. De forteller at de har fulgt nøye med på traktor.no den siste tida, og gleda seg til at nye videoer skulle komme ut.

– Det er utrolig gøy å se andre bidrag, og hvordan det står til med landbruket i resten av landet, sier de to.

Ingen av guttene er fra gård selv, men begge føler en sterk tilknytning til, og stolthet over, det de omtaler som Norges kanskje vakreste og beste matfat, Jæren. De to er veldig opptatt av å få takket alle som har sagt seg villig til å stille opp i videoen, og som har latt dem komme og filme.