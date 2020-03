– Kvoteordninga må endres radikalt

Over 200 av de som har meldt seg for å selge melkekvoter i den ekstraordinære utkjøpsrunden, leier ut kvoter i dag.

– Hva er regjeringens plan for de som mister leiekvotene som følge av oppkjøpsordningen, spurte Per Olaf Lundteigen (Sp) landbruksminister Olaug Bollestad i et skriftlig spørsmål nylig.

Men svaret hennes inneholder ikke noen ny plan.

Bollestad viser til at de som har leieavtaler som ikke utløper, ikke kan selge leiekvoten uten at begge parter signerer.

– Nedskaleringen av melkeproduksjonen vil gi en betydelig overgangskostnad for melkeprodusentene. Dette er en helt spesiell situasjon hvor alle må dele på ansvaret og kostnaden i overgangen til en ny normalsituasjon. Staten bidrar derfor med 200 millioner kroner til det ekstraordinære oppkjøpet, noe som gir en vesentlig reduksjon i omsetningsavgiften for aktive produsenter, sammenlignet med forutsetningene som lå til grunn fra jordbruksavtalen i fjor vår, svarer Bollestad videre.

– Det ville alltid kunne påpekes svakheter uavhengig av hvilken teknisk løsning for nedskalering som hadde blitt valgt. Vi er nå inne i en dugnad for å komme oss gjennom en vanskelig periode hvor alle produsenter må bidra. Jeg er også enig med Bondelagets leder Lars Petter Bartnes når han i siste utgave av Bondebladet sier at det er uheldig å gjøre endringer i et regelverk midt i virkeperioden, avslutter Bollestad.

Lundteigen er ikke fornøyd med svaret.

– Hun svarer ikke på spørsmålet, sier han til Bondebladet.

– Det er litt typisk. Men hun har dyktige folk i departementet som nok skjønte hva jeg spurte om. Da bør man møte Stortinget med litt større respekt, og svare med litt mer respekt, sier Lundteigen.

– Dramatiske konsekvenser

Han mener kvotesystemet for melk er kommet «helt ut og kjøre».

– De som bygger nye driftsbygninger, får lov til å bruke leiekvoter for å bygge store fjøs, mange ganger helt uavhengig av arealgrunnlaget. De som har leid bort kvote, hvor den privatrettslige avtalen går ut i oppkjøpsåret, kaster seg på og selger kvoten nå. Det har dramatiske økonomiske konsekvenser for de som har leid, for de har lånt penger med basis i en omsetning forankret i en leid rettighet, sier Sp-politikeren.

– Noe godt ut av krisa

– Regelen om at du kan få investeringsstøtte fra staten basert på leiekvoter er helt grotesk når du tenker på hvilken sårbarhet det gir folk, sier Lundteigen.

De samme gårdbrukerne er avhengig av billig kraftfôr og i mange tilfeller lav rente. Begge deler er meget usikkert. Men dette er betegnende for den jordbrukspolitikken som er ført over mange år, og som nå møter en ny virkelighet, med den pandemien vi står oppe i nå, sier han.

Pandemien vil selvsagt føre til at beredskap vil bli mye viktigere, mener Lundteigen.

– Dermed blir selvforsyning mye viktigere. Helhetstenkning og respekt for gjeld blir også mye viktigere. Kanskje kommer det noe godt ut av denne krisa vi står framfor, sier han.

– Gå gjennom hele kvotesystemet

Lundteigen vil ha en endring i kvotesystemet.

– Hele innretninga på kvoteordninga må endres radikalt, så det blir sammenheng mellom kvotene på en gård, og arealgrunnlaget gården har. Leiesystemet er toppen på kransekaka. I de kommende jordbruksforhandlingene må de gå gjennom hele kvotesystemet, sier han.

Skal det bli samsvar mellom kvotestørrelsene og arealgrunnlaget, risikerer man imidlertid å lage store problemer for enkelte som har bygd nye, store fjøs.

– Ja, det må være forutsigbarhet, og utvikling over tid. Det må være økonomiske ordninger som gjør at folk ikke sitter i saksa. Det er en svær snuoperasjon vi står overfor, sier Lundteigen.

Betaler for en rett

Det er meldt inn ønske om å selge over 55 millioner liter kvote. Utkjøpsordningen gjelder bare inntil 40 millioner liter.

– Bør staten kjøpe inn resten av kvotene?

– Hvis staten kjøper dem inn for egen regning, og selger dem ut igjen til en rimelig pris, er det et alternativ.

– Hva om de selger dem ut til samme pris som de kjøper dem for?

– Jeg vil advare mot å kjøpe kvote til den prisen, for det er ikke foretaksmessig grunnlag for det, når vi ser de mørke skyene som er over internasjonal økonomi i dag. Du betaler for en rett til å produsere melk, husk det. Det er ikke en ny traktor. Og dette kommer oppå alle de andre kostnadene du har, sier Per Olaf Lundteigen.