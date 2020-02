Kristin Malonæs ny toppsjef i Geno

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgavene i Geno, og ser frem til å videreutvikle selskapet i tett samarbeid med de ansatte og styret, sier ny administrerende direktør Kristin Malonæs (49) i Geno i en pressemelding fredag.

Internasjonal satsing

Hun viser til at Geno, gjennom et langsiktig målrettet arbeid, har en helt unik posisjon i markedet. Nå vil Malonæs legge rammene til rette for at Geno skal kunne fortsette sin gode utvikling og styrke sin posisjon internasjonalt.

På spørsmål om hva som blir det aller viktigste for Geno framover, svarer hun at det er økt salg internasjonalt.

— Jeg er også opptatt av at vi må få den internasjonale satsingen til å gjennomsyre hele organisasjonen. At alle er med på laget, er en forutsetning for å være en spiller i dette markedet i framtida, påpeker hun.

Bedre kundeopplevelse

Hun er imponert over arbeidet Geno allerede har gjort innen kundeorientering. Å vite hva kunden er opptatt av, og sørge for en bedre kundeopplevelse, blir avgjørende i framtida. Arbeidet med dette må videreføres i de internasjonale markedene, poengterer den nye toppsjefen.

Malonæs kommer fra stillingen som nestleder i divisjon for Marked og Regioner i Innovasjon Norge. Hun er utdannet siviløkonom, og har en mastergrad i Kunnskapsledelse og eMarketing fra Handelshøyskolen BI.

– Vi ønsker Kristin Malonæs velkommen som ny administrerende direktør, og gleder oss til å samarbeide for å finne løsninger på noen av verdens utfordringer gjennom å utvikle både Geno og den mest bærekraftige og lønnsomme storferasen NRF videre, uttaler styreleder Jan Ole Mellby.

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe), samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.