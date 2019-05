Krever uavhengig handelstilsyn

Regjeringa har nå sendt et forslag til lov om god handelsskikk ut på høring. Norges Bondelag er stort sett positiv til forslaget.

– Forslaget er i hovedsak godt, men det er avgjørende at handelstilsynet som skal overse loven blir et uavhengig organ.

– Det er helt avgjørende at vi får et effektivt og uavhengig tilsyn med selvstendig beslutningsmyndighet. Dette er den sikreste måten å få en god håndheving av loven på, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

I 2018 vedtok et samlet Storting at Norge skulle få en lov om god handelsskikk med formål om å skape mer ryddighet og forutsigbarhet i forholdet mellom dagligvarehandelen og leverandørene. Nå har regjeringa sendt et lovforslag ut på høring.

Bartnes mener tida er overmoden for en lov om god handelsskikk, og viser til at to offentlige utvalg har utredet og konkludert med behovet for slik lov – både i 2011 og 2013.

Regjeringa har uttalt at loven skal tre i kraft i løpet av 2020. Det er absolutt siste tidsfrist, mener Bondelaget.

– I 2013 var Norge pionerer innenfor lovgiving om handelsskikk, men nå har vi havnet bakpå. Mange land i Europa har for lengst vedtatt en egen lov på dette feltet, og nå har også EU klart å lande et felles regelverk, sier bondelagslederen.