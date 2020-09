Krever fullt skattefritak for kompensasjon

Pelsdyralslagets administrerende direktør Knut Berg intervjues av Bondebladets Stian Eide.

Stortinget ga i februar regjeringen beskjed om å gi pelsdyrbøndene erstatning etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Ved ekspropriasjon er det klare regler i skatteloven, om at man kan få betinget skattefritak.

– Vi er ikke der i det hele tatt, for det regnes ikke som en ufrivillig realisasjon i skatteloven. Hadde det gjort det, ville vi fått betinget skattefritak, sier administrerende direktør Knut Berg i Norges Pelsdyralslag.

Venter avklaring

Departementet jobber nå med utkast til ny forskrift. Det er ventet at den sendes ut på høring i oktober. Pelsdyralslaget mener det er opplagt at erstatningen staten gir, for å ta fra medlemmene levebrødet, ikke bør kreves tilbake i form av skatt.

– Det sier departementet at det ikke er noen automatikk i. Da er det i utgangspunktet alminnelig beskatning av gevinsten, ut over vanlig bokført verdi, sier Berg.

Betinget skattefritak vil si at du ikke skatter av beløpet, så lenge du investerer i ny næring.

Over i annet yrke

– Betinget skattefritak kan noen ha glede av, om de skal fortsette med annen landbruksvirksomhet. Mange har ikke grunnlag for det, det er mange små eiendommer som ikke er egnet til annet landbruk. Da skal de ha et annet yrke, og får ingen glede av det, sier Berg.

Heller ikke betinget skattefritak er godt nok, mener Pelsdyralslaget. De mener staten bør være like raus når den tar levebrødet fra folk, som når den inngår avtale med skogeiere om å verne skog.

– Vi mener at det skal være fullt skattefritak for kompensasjon, slik som ved barskogvern.

Om det ikke kommer noe skattefritak, vil pelsdyrbøndene skattes hardere enn om de hadde hatt annen landbruksvirksomhet.

– Vi regnes ikke som alminnelig gårdsbruk, og beskatningen for våre medlemmer vil være personbeskatning på kanskje 40–50 prosent. Hadde det vært et vanlig gårdsbruk, med for eksempel melk, ville det vært 22 prosent.

Vanskelig situasjon

For mange pelsdyrbønder vil hele eller deler av erstatningen gå med til å betale tilbake lån, mens andre har investert med egne midler.

– Prinsipielt skal det ikke være noen forskjell. Det er mange medlemmer som er i en ekstremt vanskelig økonomisk situasjon nå, både på grunn av usikkert erstatningsnivå og skattespørsmålet. Vi får mange henvendelser som går på usikkerhet for fremtiden, sier direktøren i Pelsdyralslaget.

I tillegg til at avklaringen av erstatning drøyer ut, har koronakrisen rammet næringa.

– På toppen av dette kommer koronasituasjonen. Auksjonene ble innstilt på våren. Det har vært noen spede forsøk på sommeren, på nett. Nå har det kommet folk til auksjonene, men på grunn av reiserestriksjonene er det langt færre enn før. Revebøndene har knapt hatt inntekt i 2020.

– Kunder som skal kjøpe reveskinn forventer å kunne se og inspisere lottene før de byr. På mink er det lettere å selge usett. Kjøperne skal typisk ha skinn av en spesiell kvalitetsklasse. De sorteres i mange forskjellige klasser, og kundene vil ha like skinn når de syr en kåpe, forklarer Knut Berg.