Krever åtte måneders fengsel for smertefull avliving

Fredag la politifullmektig Inger Helen Stenevik ned påstand om åtte måneders ubetinget fengsel for mannen, i Sogn og fjordane tingrett i Førde.

Syv av de åtte månedene gjelder selve avlivingen og èn måned gjelder transporten. Dyra sto på hengeren i omtrent ett døgn.

Ingen bedøvelse

Det var mannens nabo som i fjor høst varslet politiet om en mistenkelig henger. Da politiet kom fant de fire levende sauer, og to døde, inne i hengeren. Mattilsynet ble også tilkalt, og fastslo at de fire sauene som levde måtte avlives.

Hodet til den ene sauen ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon. Der ble det fastslått at dyret ikke hadde skade forenlig med bedøving.

- Skal man avlive en sau utenfor slakteri skal den skytes i hodet, enten med boltepistol eller med skytevåpen, før den stikkes, sier Stenevik.

Erkjenner ikke straffeskyld

Den tiltalte erkjente ikke straffskyld i retten, selv om han innrømmet at dyra ikke var bedøvet med skudd før strupen ble kuttet. Mannen viste til at det var slik de slaktet dyr i hans hjemland.

- Høyesterett har slått fast at produksjonsdyr ikke har dårligere rettsvern enn kjæledyr, som for eksempel hund. I den såkalte Lucas-dommen, der en hundeeier ble dømt for å ha avlivet hunden sin ved å drukne den i elva, sa Høyesterett at denne avlivningsmetoden var egnet til å påføre dyra smerte og alvorlig frykt, sier Stenevik.

Allmennpreventive hensyn

Inger Helen Stenevik understreker at dyrevernloven følger med i tiden, og at det som var greit å gjøre mot dyr tidligere, ikke nødvendigvis er greit i dag.

- I dag har vi mer kunnskap om hvordan dyr reagerer.

- Men er ikke åtte måneders ubetinget fengsel er vel hard straff?

- I denne saken er det enda sterkere allmennpreventive hensyn enn i Lucas-saken, siden dette er knyttet til tradisjon. Det er skjerpende at handlingen var planlagt over tid. Det er heller ikke formildende at den tiltalte ikke erkjenner straffskyld, sier Stenevik.