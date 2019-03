Kraftig søkervekst på landbruksfag

Ferske søkertall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall søkere til naturbruk Vg1 er på samme nivå som i fjor. På landbruksfag Vg3 har søkningen derimot gått i været. Her har antall søkere økt med 27 prosent.

Ser man på utviklingen de siste fem årene, har det imidlertid vært en økning også av unge som søker seg til naturbruk på videregående skole.

– At stadig flere unge vil utdanne seg innen naturbruk, er avgjørende for både grønn og blå sektor. Ekstra gledelig er det at vi ser en økning av dem som velger landbruksfag, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding torsdag.

Hun poengterer at Norge – ikke minst som følge av klimaendringene – vil trenge flere unge og kloke hoder med god og oppdatert agronomikompetanse i kombinasjon med tekniske ferdigheter.

– Utdanningen er ikke bare nødvendig for å skaffe oss dyktige bønder, men også for et godt rådgivningsapparat for næringa og for mat- og landbruksforskning, sier statsråden.

Søkertallene viser at om lag like mange jenter og gutter søker seg til naturbruk og videre til landbruksfag. På hest- og hovslagfaget og skogfaget, er det imidlertid fortsatt en skjev kjønnsfordeling. Heste- og hovslagerfaget domineres av 98 prosent jenter, og mellom 70 og 80 prosent av dem som tar skogfag er gutter.