Kraftig fall i dansk svinepris

Den aktuelle slaktesvinenoteringen for uke 52, faller med 20 øre til 8,30 kroner per kilo. Purkenoteringen faller med tilsvarende, ned til 5,10 kroner per kilo. Det viser den siste noteringen fra kjøttvareprodusenten Danish Crown.

Det europeiske markedet for fersk grisekjøtt går nå inn i en periode som best kan sammenlignes med en kjøretur på en grusvei etter en måned med heftige regnskyll, skriver landbrugsavisen.dk

– De kommende to ukene er det et stort puslespill å få slakting, oppskjæring og avsendelse av varer til å gå opp i en høyere enhet. De av våre kunder som ikke holder lukket til etter nyttår, produserer for nedsatt kraft, og etter en plan som passer til helligdagene lokalt hos dem, forteller underdirektør Søren Tinggaard i Danish Crowns eksportavdeling.

Annonse

Derfor blir det heller ikke slaktet for full kraft de to siste dagene før jul. Mellom jul og nyttår er det kun to dager med full slakting, men fra 2. januar normaliseres driften.

Her hjemme, er det ikke lagt opp til noen prisendringer på gris i første halvår 2019.