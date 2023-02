Kraftig Bionovapågang – ramma snart tom

Bionova er i Hurdalsplattformen vurdert som det viktigste nye verktøyet for å sikre at jordbrukets klimaavtale med staten blir oppfylt.

Gjennom denne finansieringsmekanismen skal bønder over hele landet kunne søke om støtte til ulike tiltak som skal få fart på den grønne omstillinga i næringa, og kutte utslipp.

1. januar startet Bionova formelt opp. Satsingen er lagt til Mjøstårnet i Brumunddal – Norges høyeste trebygg. Bionova er underlagt Innovasjon Norge, som fra før hadde sitt innlandskontor liggende i Mjøstårnet.

Halve rammen innvilget allerede

To måneder etter oppstart, kan programansvarlig for finansieringsporteføljen i Innovasjon Norge, Olve Sæhlie, konstatere at det har vært og er en voldsom interesse for særlig den ene av Bionovas to ordninger: Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket (som alt har eksistert lenge i Innovasjon Norge).

Så langt i år har Innovasjon Norge nemlig innvilget over halve rammen her, og har i skrivende stund 470 saker til behandling. Rammen er på 162 millioner.

– Det vi har sett de siste åra, er at landbruket har våknet med tanke på å sette i gang fornybare investeringer. Rammen har økt jevnt og trutt – bare ikke like mye som antall prosjekter. Dette viser at landbruket responderer og gjennomfører klimainvesteringer. Jeg er ikke overrasket i det hele tatt, for det var slik i fjor også. Men vi ser at pågangen vokser mer enn rammen, sier Sæhlie til Bondebladet.

Konsekvensen av nettopp det, er at det nå ikke er tilgjengelige rammer til å støtte alle innkommende søknader. Innovasjon Norge har derfor stengt for mottak av nye søknader på prosjekter innenfor verdiskapingsprogrammet for fornybar energi.

– Når venter dere at hele denne rammen vil være tom?

– Den vil være tom i april. Selv om noen av sakene ikke blir innvilget, ligger det nå inne flere saker enn vi har rammer til. I stedet for å skape falske forhåpninger og lange lister, varsler vi på forhånd at rammen nå er disponert.

Tror på god måloppnåelse

470 søknader eller saker ligger altså inne til behandling. Sæhlie regner med at disse sakene vil bli ferdig behandlet «relativt snart». Problemet er mer størrelsen på rammen enn saksbehandlingskapasiteten, skal man tro Sæhlie.

– Men det blir ventetid for kundene når rammen er tom. Dette er dumt for både dem og oss, påpeker han.

Nå er det altså blitt stengt for nye søknader. Sæhlie tror det vil bli åpnet for nye søknader igjen i september-oktober, da Innovasjon Norge regner med stor pågang.

Tross sprengt ramme, mener Sæhlie at Bionova vil bidra godt til å nå mål innen klima og miljø, sysselsetting og bedre utnyttelse av norske ressurser. Blant de virkelig store målene, er at Norge i 2050 skal bli et lavutslippssamfunn, og at jordbruket i 2030 skal ha gjennomført et klimakutt på 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Langt fram

Bionova skal ikke ta seg av alt dette alene, men regjeringas og særlig Sps ambisjoner har vært skyhøye:

Sp har i sitt partiprogram vedtatt et klimafond på ti milliarder. I statsbudsjettet for 2022 fikk klimafondet null kroner, men det ble gitt 30 millioner til å bygge opp Bionova.

– Tankegangen bak fondet, er å bruke avkastningen. Med tre prosent rente, er det 300 millioner. Årlig driftsbevilgning skal bygges opp, svarte Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Bondebladet under lanseringen av Bionova i fjor høst.

– Vi vil få noen titalls arbeidsplasser her nå, men det viktigste er i grunn å få pengene ut. ­Bionova skal være et praktisk kunnskapsmiljø som kan gi praktiske råd, la han til.

Mange vil skifte varmesentral

Bonden kan søke om midler til mange slags prosjekter, men innkomne søknader handler typisk om etablering av varmesentral på gårdsbruk. Olje- og gassfyrer som fra gammelt av har vært tatt i bruk, erstattes med flis- eller pelletskjel.

Geografisk er det i de fra før landbrukstunge områdene man nå ser en særlig stor vilje til å investere i ulike fornybarprosjekter. Typisk dreier det seg da om Innlandet, Trøndelag og Viken. Dette er også områder hvor det ofte ligger en del industri fra før, og som kan være aktuell for å søke under den andre ordningen: Bioøkonomiordningen.

Pågangen er stor, men der dreier det seg om store og industrirettede utviklingsprosjekter. I dette programmet er rammen på rundt 87 millioner. Også her er det nå en jevn pågang av søknader.

I 2022 ble det innvilget 50 millioner til forsknings- og utviklingsprosjekter, opplæring/kompetansedeling og markedsrettet forretningsutvikling innenfor biobaserte verdikjeder.

På gårdssiden dominerer varmeanlegg i de prosjektene bønder søker om midler til. Men også andre energiløsninger har kommet mer på banen:

– Etter at vi åpnet for å søke om midler til solceller og varmepumper, så vi at bønder på Jæren og Vestlandet våknet. Vi ønsker oss flere prosjekter der framover, sier Sæhie.