Korona-boost for Thorvald

Koronapandemien har skapt store utfordringer for bønder i alle land. Det har ført til at etterspørselen etter norsk landbruksteknologi har skutt i været. Det skriver landbruk.no i en pressemelding.

De har snakket med daglig leder av Saga Robotics, Pål Johan From, som forteller at mars 2020 ble et veiskille.

– De tre siste månedene etter at verden stengte ned har etterspørselen etter roboten vår eksplodert. Etterspørselen er mye større enn vi klarer å levere, sier han til landbruk.no.

Kan jobbe døgnet rundt

Saga Robotics står bak landbruksroboten Thorvald som har sitt utspring fra robotlinja ved NMBU, hvor From også er professor.

Roboten er i dag i kommersiell drift i Norge og i England og har som hovedoppgave å lyse UV-lys på planter for å drepe muggsopp.

– Det betyr at det ikke er nødvendig med plantevernmidler. Roboten kan gå helt av seg selv, hele natten gjennom uten å bli trøtt og sliten, sier professoren.

Kan snart plukke jordbær

Selv om Thorvald kun er i kommersiell drift med UV-lys i dag, er roboten stadig under utvikling for å ta over mange andre oppgaver i landbruket. En av dem er plukking av jordbær.

Annonse

– Vi kommer til å se mange ulike jordbærplukkere på markedet sannsynligvis allerede fra neste år. Om 10 år så tro jeg ikke det er mange jordbær som plukkes av mennesker, sier From.

Årsaken bak den enorme etterspørselen er ifølge landbruk.no todelt. Dels fordi produsentene ikke får tak i folk, men også fordi robotene kan være et verktøy for å få bukt på selve viruset.

– Det er nå stor etterspørsel etter systemer som kan sterilisereprodukter og drepe viruset. UV-lyset vårt er veldig effektivt mot virus. Vi ser nå en ny markedsmulighet for oss der vi kan bruke roboter for å sterilisere pakkerier om natten, sier From til landbruk.no.

Friske jordbærplanter på grunn av roboter

Landbruksroboten Thorvald har i flere sesonger vært i sving hos jordbærprodusenten Simen Myhrene fra Ekeberg Myhrene AS i Sylling. Myhrene leverer 300 tonn jordbær hver sommer til Gartnerhallen.

– Vi jobber veldig nært med mange norske produsenter. De gir helt uvurderlig input på hvordan vi skal designe og programmere robotene, sier From.

På grunn av Thorvald har Myrene nå sluttet å bruke plantevernmidler og kjemikalier i produksjonen.

– Vi har helt slutta å sprøyte her på gården. Det er helt magisk. Plantene trives veldig godt og vi har god kontroll på både udyr og sopp, sier bonden.

For utviklerne av Thorvald gir pandemien motivasjon til å fortsette utviklingen.

– Behovet for automatisering vil ikke bli mindre etter korona. Fordelene med bedre lønnsomhet, bedre forutsigbarhet og miljøaspektet vil være like relevant, sier han.

Les også: Thorvald til topps i gründerkåring