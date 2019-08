Kornbøndene kan le hele veien til mølla

Det er klart det er artigere i år enn i fjor, svarer Knut Espen Hystad når Bondebladet ber ham sammenligne årets innhøsting med katastrofeåret 2018.

Over gjennomsnittet

Hystad er bonde på fulltid, og i tillegg til 400 dekar med korn har han et fjøs med 7.500 frittgående verpehøns. Etter fjorårets høsthveteavling som endte på 390 kilo på målet, er han både lettet og glad for at årets sesong ser ut til å gi et langt bedre resultat.

– Så langt ligger jeg på omkring 700 kilo på høsthveten. Det er marginalt over gjennomsnittet de siste fem årene, så noen rekord tror jeg ikke det blir, sier han, og forteller at dagens hveteavling ble sådd første uka i september i fjor.

900 kilo

Med tanke på at jordene Hystad kjører treskeren på ligger i Fredrikstad i nedre Glomma-regionen, skal det nemlig en del til for å sette ny rekord. Fordi regionen var havbunn for 10.000 år siden, består dagens jorder av produktiv leire.

– Jeg har 400 da hvor jeg dyrker høsthvete og havre. Jeg dyrker halve arealet med hver sort, og bytter året etter. I de beste årene har vi fått avlinger på 900 kg/da.

Åkerpleie

Bonden sier at han har sprøytet for både sopp, ugress og stråforkorting, men siden fjoråret var såpass dårlig har han redusert litt på mengden gjødsel.

– Jeg tilførte mindre næring fordi jeg regnet med at det lå igjen en del fra i fjor. Vanning har det ikke vært behov for i år, sier bonden, og legger til at han heller ikke har tilgang på vann.

Hystad dyrker såkorn og har valgt å bruke 50 kilo fullgjødsel 25/2/6, og deretter 28 kilo OPTI-NS ved sein busking.

Roterer

Årets hveteavling består av Ozon høsthvete, som er en yterik sort med sterk proteinkvalitet. Og siden han deler arealet i to og roterer sortene, ser Hystad ingen grunn til å endre resepten.

– Det blir Vinger-havre og Ozon høsthvete neste vekstsesong også, smiler 53-åringen, før han tar fatt på resten av det som tegner til å bli en lang kveld. Skurtreskeren Hystad kusker rundt på er en finsk Sampo Rosenlew C10, med et skjærebord på 17 fot. Med komfortabel kupé og lyden av feite aks som treffer skjærebordet, er det bare å nyte sensommerkvelden.

NLR: tre prosent over snittet for 2014-2017

– De åkerne som ble sådd tidlig, ser veldig bra ut nå, sier Petter Fredriksen, rådgiver i NLR Innlandet. Sammen med rådgiverkollegaer i NLR har han gitt sine innspill til Felleskjøpets avlingsprognose for korn.

Med gode forhold høsten 2018 ble det sådd store arealer med høstkorn. Utfordringer med overvintring har ført til at anslagsvis 25 prosent av arealet måtte såes på ny. NLR Øst melder om rekordstore arealer med høsthvete, som vil dra opp gjennomsnittet for hvete. Her er allerede noe høstet, og avlingsnivåene rapporteres som gode.

Utfordrende våronn

For mange, og særlig i nordre deler av Østlandet, ble våronna utfordrende. Det startet med fine forhold i april og starten av mai. Deretter fortsatte mai med snøvær, og snø som ble liggende en stund, og regn. Dette satte en midlertidig stopp for våronnarbeidet.

– Med stadig regnvær og ulaglig forhold strakk våronna 2019 ut i tid. Mange fikk ikke sådd før oppunder sankt hans. Her er vi avhengig av en god og varm høst for å kunne høste gode avlinger, sier Fredriksen.

Moderat med sjukdommer

Selv om det meldes om utsikter til gode avlinger over hele landet, knyttes det imidlertid spenning til i hvor stor grad tørken i juli påvirker matinga av kornet.

– Vi ser tidlig sådde åkrer med stor variasjon i fargen, med relativt store områder som gulner tidligere enn andre. Når vi ser de som fikk sådd tidlig og det som ble sådd seint under ett, står vi foran et år med avlinger nær normalen, sier Fredriksen.

Også fra NLR Viken og NLR Trøndelag meldes det om utsikter til et bra kornår.

Det er lite legde og moderat med sjukdommer, heter det i rapporten fra NLR Trøndelag.