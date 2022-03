Korleis sikre god dyrevelferd?

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Stortinget har vedteke at regjeringa må framskunde arbeidet med ei dyrevelferdsmelding for produksjonsdyr til 2023. Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) ønskjer ei slik melding velkomen, og vi er opptekne av at meldinga må sjå på kva som må ligge til grunn for å styrke dyrevelferden. Då må næringa involverast tett i arbeidet.

Stortinget har vedteke nokre konkrete punkt som regjeringa må ta føre seg i meldinga. Vi vil kommentere dei tre mest overordna punkta:

* Å greie ut korleis økonomiske verkemiddel i landbrukspolitikken kan innrettast på ein måte som løner god dyrevelferd.

* Å greie ut Mattilsynet sin kontroll- og rettleiingsfunksjon og trong for ressursar for å sikre tilstrekkeleg oppfølging av dyrevelferden.

* Å greie ut merkeordningar som gjer det lettare for forbrukaren å velje dyrevenlege produkt. Ei slik merkeordning kan vere statleg eller privat.

Gjennom å gjennomføre tettinga av inntektsgapet til andre næringar, kan Stortinget vere med å legge til rette for at bønder får ei forsvarleg inntekt. Betre økonomi til bøndene gjennom styrking av produksjonstilskot og auka prisar er nødvendige verkemiddel.

Norge har strenge lover og retningsliner for dyrehald. Vi har KSL, kvalitetssystem i landbruket, som skal vere med å garantere at råvarer trygt kan sendast vidare til forbrukar. Budsjetta til Mattilsynet og Stiftelsen Norsk Mat har blitt redusert siste åra. Dette fører til at det er vanskelegare å få oppfølging på det regelverket vi har.

NBS meiner vi bør bygge vidare på etablerte ordningar og finansiere opp overføringar til Mattilsynet, veterinærordningar og Stiftelsen Norsk Mat, slik at dei kan fungere etter intensjonen. Det er betre enn å vedta endå fleire ordningar. Dette ligg i dei to første punkta i Stortingsvedtaket, og vi meiner dette er viktige punkt. Nye merkeordningar er vi skeptiske til.

Venstre viser til at det finst fleire internasjonale anerkjente dyrevelferdsordningar, som er eigde av dyrevelferdsorganisasjonar. Det som i praksis skjer, er at bønder må betale organisajonar for å bruke merka. Det nyttar ikkje kor god dyrevelferd du har, om du ikkje er villig å betale desse organisasjonane.

Dyrevelferd skal sikrast gjennom lovverket. Nyt Norge-merket garanterer at maten er framstilt i samsvar med norsk lovverk, og vi bør bli betre på å fortelje forbrukarane kva det inneber av miljø- og dyrevelferdskrav.

Det er viktig at ein tenkjer heilskap når ein skal sjå på dyrevelferdskrav. Vedtak kan få store konsekvensar. Eit døme på dette er krav om velferdsbingar frå 2024 og lausdriftskravet frå 2034 for storfe. Mange av dei små og mellomstore bruka har framleis båsfjøs. Dette er bruk som byggjer drifta på ressursar i bygda, og som ikkje ønskjer å bli så mykje større.

Gjennom desse to krava kan vi få den største strukturendringa vi har hatt i norsk jordbruk nokon gong. Små bruk legg ned, og dei som er att må auke produksjonen for å kunne finansiere ei utbygging. NBS har vedtak på at lausdriftskravet skal knytast til nybygg.

For å styrke dyrevelferden, er dei viktigaste tiltaka:

* Gje bøndene ei forsvarleg inntekt. Med dagens økonomien må nesten alle ha arbeid utanfor garden for å ha råd til å produsere mat. I sum utgjer dette langt over 100 prosent stilling i arbeidsmengd.

* Styrk økonomien i Mattilsynet, KSL og i veterinærordning, samt veterinærdekning i heile landet.

* Nye krav må gje meining for dei som arbeider med dyr til dagleg. Dei må vere praktisk og økonomisk gjennomførbare, og ein må vere einige om at ein oppnår betre dyrevelferd ved innføring av krava.

* Ved innføring av nye krav skal det følje med midlar til å gjennomføre dei.

* Nye krav må konsekvensutgreiast. Ein må sikre at krav ikkje fører til at mindre bruk legg ned, jordbruksareal går ut av drift og det blir mindre bruk av norske ressursar.

Dyrevelferd skal ligge i botnen for alt vi gjer når vi driv med produksjonsdyr. Yrkesstoltheit og omdømmet til næringa heng tett saman med dyrevelferd. Dyrevelferd er også sentralt for resultatet bøndene oppnår. Friske, sunne dyr gjev betre resultat enn dyr med manglande oppfølging.