Klimahjelp topper danske bønders ønskeliste

Tirsdag denne uka meddelte Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at han vil skrive ut folketingsvalg på grunnlovsdagen 5. juni. Klima seiler opp som en hovedsak i valget.

– Det vil bli mye snakk om klima – det kan ikke unngås. Jeg håper bare at de forholder seg til fakta, og ikke følelser, uttaler formann Lars Jonsson for Nordsjællands Lanboforening til landbrugsavisen.dk.

Tror på klima-orientert valg

Klima og hjelp til grønn omstilling i landbruket står da også øverst på Landbrug & Fødevarers (L&F) ønskeliste til den regjeringen som innsettes. Det påpeker L&Fs administrerende direktør Anne Lawaetz Arhnung.

– I dag rettes oppmerksomheten i meget stor grad på klima, og det er vi glade for. Vi har selv lansert vår klimavisjon om at landbruket skal være klimanøytralt i 2050. Det gikk vi offensivt ut med i mars. Derfor er vårt ønske å få hjelp til å sette denne visjonen ut i livet, sier Lawaetz Arhnung til landbrugsavisen.dk.

Konkret, ber dansk landbruk om to ting: Midler til uttak av dyrkbar jord til gavn for biodiversitet og for å oppta CO2, samt midler til forskning på hele det grønne området.

L&F-sjefen mener næringa med sin egen klima-kunnskap kan komme halvveis til målet om en klimanøytral næring i 2050, men at det kreves «massive investeringer i forskning» for å nå målstreken.

Nei til kjøttavgift

Deler av det politiske miøljøet i Danmark, er positiv til å bruke pisk overfor næringa for å få ned dens utslipp. Pisken er kjøttavgift, som i de siste årene har vært en het potet også i norsk klimadebatt. Men i senere tid er debatten dreiet mer over til hva forbrukerne kan «tilate seg» å spise. Norges nye folkehelseminister, Sylvi Listhaug (Frp), uttalte mandag at folk «skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil».

L&F-leder Lawaetz Arhnung mener, kanskje ikke så overraskende, at innføring av kjøttavgift overfor landbruksnæringa er feil vei å gå.

– Vi synes jo ikke at det er en riktig incitamentsstruktur å pålegge avgifter. Vi mener ikke at politikerne gjennom avgifter skal regulere forbruket og bestemme hva vi skal spise. Vi synes heller at man skal gjøre noe med problemet og gjøre kjøttet mer klimaeffektivt, uttaler L&F-lederen.