Klare forventninger til KrF i årets oppgjør

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er forventningsfull før det første landbruksoppgjøret etter KrF gikk inn i regjering.

– For oss er det viktig at landbruksjord over hele landet er i bruk, og at mer av matproduksjonen skjer på norske ressurser. Dette er tema som også har vært viktig for KrF, og som er trukket fram i regjeringsplattformen, sier Bartnes.

Organisasjonene forhandler om hvordan maten skal dyrkes og hvordan landet skal se ut, forklarer han.

– Da handler det om hvordan de økonomiske mulighetene for bonden skal være det kommende året, sier Bartnes.

– Må snu utviklingen

En flertallsregjering har ikke Norge hatt siden jordbruksoppgjøret i 2013. Vi har heller ikke hatt en statsråd fra KrF i Landbruksdepartementet siden Kåre Gjønnes i perioden 1997-2000.

Bartnes og leder i Småbrukarlaget, Kjersti Hoff, skal presentere kravet kl 1100 i dag. Staten kommer med sitt tilbud til landbruket 7. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest onsdag 16. mai.

Dette er det første jordbruksoppgjøret for Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Bondelaget

– Jeg har store forventninger før dette oppgjøret. Vi har en ny regjering med sin regjeringsplattform og vi må ha grunn til å tro at det skal synes igjen i forhandlingene på en positiv måte. Utgangspunktet er svært krevende med negativ inntektsutvikling og større avstand til andre grupper enn på flere år. Det er helt avgjørende at vi klarer å snu denne utviklingen, sier Hjørnegård.

Hun kjenner veldig på ansvaret å skulle forhandle for alle landets bønder.

– Jeg vet at det er mye arbeid og harde avveininger som venter de kommende ukene, men vi har mange dyktige og rutinerte folk med oss, så dette skal gå bra, sier generalsekretæren.

Erna Solberg: Litt dyrt i år også

Under besøk i Sogn og Fjordane ble statsminister Erna Solberg spurt om forventningene til årets jordbruksoppgjør.

– Jeg er spent på hva kravet blir, men jeg regner jo med at det blir litt dyrt i år også, sa Solberg til Bondelaget i Sogn og Fjordane.

Under bondelagsfrokosten utenfor Stortinget 11. april ba Bartnes om politikernes støtte.

– Vi trenger deres støtte. Det må være lønnsomhet i å produsere den maten som forbrukeren ønsker, sa Bartnes.

Det er alltid et spenningsmoment ved om partene er i stand til i å bli enige om en avtale. Ved et eventuelt brudd vil de partiene ha flertall som står bak det jordbruket blir tilbudt.

