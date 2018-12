Klare for BU-finalen i Berlin

Kringler Gjesteård AS fra Akershus, Ask Gård Foredling AS fra Buskerud og Stavanger Ysteri/Kolbjørn Anda fra Rogaland, er klare for finalen i Berlin i januar, skriver Innovasjon Norge.

Her skal de tre kjempe om den nasjonale bedriftsutviklingsprisen i landbruket, som blir delt ut av landbruks -og matminister Bård Hoksrud, under Grüne Woche.

– Vi har tre svært gode og spennende kandidater til årets pris. Konkurransen er knallhard og synliggjør mangfoldet og gründerånden blant gårdsrelaterte næringer i hele landet. Å velge en vinner kommer ikke til å bli enkelt, men det er en takknemlig oppgave å skulle velge mellom så gode og interessante kandidater, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Fruktbart samarbeid i Stavanger

Samarbeidet mellom økobonde Kolbjørn Anda og Stavanger Ysteri AS har gitt resultater.

Samarbeidet oppsto i 2015, da Lise Brunborg kom tilbake til Stavanger for å starte sitt eget ysteri. Brunborg var på jakt etter «god melk» og hadde hørt gjetord om melken til Anda. Et treff resulterte raskt i et fruktbart samarbeid.

Ostene blir ystet fra dagsfersk upasteurisert økologisk melk på Norges eneste by-ysteri.

Stavanger Ysteri produserer fem ulike oster. Alt fra blåmuggost til kjellermodne og ferske oster. Ostene har mottatt flere utmerkelser, blant annet 2 gull, 1 sølv og 1 bronse i Oste-NM, og blir solgt til spesialbutikker over hele landet.

– Det var veldig kjekt at nettopp et samarbeid fikk prisen, siden landbruk og matproduksjon først og fremst handler om samarbeid. Vi er begge eksperter innen vårt felt, men det er samarbeidet som gir oss produkter, sier Lise Brunborg i Stavanger Ysteri.

Gammel låve ble suksessbedrift

Kringler Gjestegård AS, som drives av ekteparet Hilde Olstad og Helge Opsahl, arrangerer konferanser og selskaper i en gammel låve. Etter flere år med utvikling tilbyr den allsidige gården et unikt produkt til sine gjester, mener Innovasjon Norge.

– Vi ønsket å utnytte gårdens totale ressurser og skape arbeidsplasser for både familien og nærmiljøet. Vi har satset stort på å utvikle vår merkevare og utvikle nye tilbud basert på gårdens og nærmiljøets ressurser. Kvalitet og profesjonalitet står sentralt i hele vår virksomhet, sier Hilde Olstad.

Hilde Olstad og Helge Opsahl overtok gården i 1996. Den gamle tømmerlåven er fra 1876 og etter flere år med omfattende restaurering, kunne paret i 2001 ønske velkommen til en moderne konferanse- og gjestegård.

Håndlaget økologisk spekemat

Ask Gård Foredling AS, produserer håndlaget økologisk spekemat. Med fokus på lokale norske råvarer, har de utviklet prisvinnende spekemat på et internasjonalt nivå.

ASK gård er i dag den eneste bedriften i Norge som produserer utelukkende økologisk spekemat.

Pølseeventyret startet på gårdens stabbur i 2013, med kjøtt fra egne økologiske sauer. Året etter investerte ekteparet Evang i et pølsemakeri på 220 kvadratmeter på gården, som i dag gir fem lokale arbeidsplasser.

Hos Ask stoppes pølsene for hånd, og hvert enkelt kjøttstykke håndsurres og saltes individuelt.

– Når du har jobbet døgnet rundt i flere år, og enkelte ganger spurt seg selv hva man egentlig driver på med, om det virkelig er verdt det, og om andre enn deg egentlig bryr seg om hva som er i pølsa. Da er det fint at noen sier: "Hei, vi ser hva dere gjør, bra jobba", sier Kristoffer Evang, daglig leder i Ask Gård Foredling AS.

Selskapet har opplevd en eksplosiv vekst, og har på få år utviklet et selskap som klarer å kombinere bærekraft og dyrevelferd med unike produkter som leveres til over 300 butikker og restauranter fra nord til sør.