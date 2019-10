Kina støvsuger verden for svinekjøtt

Ingen vet hvor mye gris som har dødd, men minst 60 prosent av grisene i Kina er borte.

– Jeg tror det er høyere. Og fjerner du 60 prosent av grisene i Kina, er det 30 prosent av den globale svineproduksjonen, sier Martin Hjorth Jensen.

Utbruddet av afrikansk svinepest (ASF) i Kina startet i august i fjor, i den nordøstlige delen av Kina opp mot grensa til Russland og Nord Korea, og har nå spredd seg til samtlige av Kinas provinser.

Danske Martin Hjorth Jensen har jobbet som svinerådgiver i landet i 12 år. Vi snakker med ham på videolink fra det han kaller en liten landsby på 14 millioner mennesker, 30 minutter med hurtigtog vest for Shanghai.

45 kroner kiloen

– Det var veldig lave avregningspriser på svinekjøtt i en 18 måneders periode fra 2014, men nå ligger prisene tre ganger høyere og er oppe i 35 kinesiske rmb. Det er vel rundt 45 norske kroner per kilo, eller nesten det dobbelte av svineprisen i Norge, sier Jensen.

Dansken driver et selskap som heter CM agriculture med over 50 ansatte. Selskapet driver med rådgivning innenfor svineproduksjon, fra veterinærtjenester og driftsledelse til analyse av data og prosjektering av nybygg.

På det meste, før utbruddet av ASF, var selskapet inne med rådgiving hos kinesiske kunder med totalt 38 500 purker. Etter ASF-utbruddet er de nede i 17 500 purker. Han tror utbruddet vil totalt endre kinesisk svineproduksjon.

– ASF-utbruddene eksploderte sist vinter da de første tilfellene dukket opp sør for Beijing. Problemet er at svineprodusenter i Kina ikke er vant til å tenke biosikkerhet. Hittil har de bare kjørt en vaksinasjons-strategi for å kontrollere alle typer sykdommer som svinefeber eller munn og klovsyke, forklarer Jensen.

Tiltak for biosikkerhet

Rutiner rundt biosikkerhet er en viktig del av grunnen til at ASF ikke har spredd seg på samme vis gjennom europeisk svinenæring. Det eneste lignende tilfellet har vært i Romania, der ASF har spredd seg fra bakgårds-besetning til bakgårds-besetning.

I Kina har mellom 80 og 90 prosent av svineproduksjonen foregått på en variant av kontraktsproduksjon. Store selskaper eier purkefjøs der det produseres smågris, som igjen blir fôra fram ute hos små kontraktsprodusenter i enkle fjøs i kinesiske landsbyer.

Annonse

– En av endringene som jeg tror vil tvinge seg fram er at selskapene som eier purkene i større grad kommer til å ta kontroll over slaktegrisproduksjon selv, slik at de kan innføre høyere tiltak for biosikkerhet. De må også bygge opp systemer slik at de kan vaske, tørke og desinfisere dyretransportbiler året rundt, sier Jensen.

I år har det også kommet rapporter om ASF-utbrudd i store svineproduserende land i regionen; Vietnam, Myanmar, Kambodsja og Sør Korea.

Jensen mener utbruddet vil ha globale konsekvenser på veldig mange forskjellige råvarer landbruket produserer.

– Det vi ser er at fôrråvarer som hvete og soya blir billigere, mens alt av animalsk protein blir dyrere, blant annet stiger prisen på kylling. Vi ser også at kineserne støvsuger verdensmarkedet for svinekjøtt, de kjøper alt de kan finne. Fordi det er handelskrig mellom Kina og USA, vil det bety fest for europeiske, brasilianske og chilenske svinebønder, mener rådgiveren.

Arbeider med vaksine

ASF-viruset er kjent for å kunne leve lenge i naturen og er et komplisert virus å bli kvitt når en først har fått det i miljøet. For Kinas del tror Jensen de bare er nødt til å finne måter å leve med det på.

– Jeg har pratet med spanske eksperter, som muligens er fremst i verden på å forsøke å jobbe fram en vaksine. De mente vaksinen er mellom fem og ti år unna. Men vi veit ikke hva kinesiske myndigheter er i stand til om de går i gang med å utvikle en vaksine. De har flere hender og flere forskere enn noe annet land så det kan gå raskere, mener Jensen.

Det er også genetikkselskaper som ser på muligheten for å lage en genredigert gris som er resistent mot viruset, men i første omgang er det biosikkerhet og gårdens beliggenhet som er viktig.

Vil spre produksjonen

Jenssens selskap er nå i gang med å utvikle egen svineproduksjon i Zhejiang-provinsen, som ligger rett sør for Shanghai. Der er planen å gjøre alt rett.

– Jeg har tidligere vært med å utvikle et anlegg med 5000 purker der all framfôring av slaktegris foregikk under samme tak. Men det er den gamle måten å bygge på. Ved et eventuelt ASF-utbrudd i et sånt anlegg er du konkurs, sier Jensen.

I stedet er planen å spre produksjonen utover slik at du har purkefjøs med 2000 til 3000 purker, egne fjøs for smågriser og separate slaktegrisfjøs. Ved et eventuelt sykdomsutbrudd skal det da være mulig å begrense utbruddet.

I tillegg skal de bygge et eget anlegg for produksjon av pelletert og varmebehandlet kraftfôr. De skal også ha sitt eget avlsfjøs, enten med genetikk fra Topigs Norsvin eller den danske konkurrenten Danish Genetics.

– Hele prosjektet er kostnadsberegnet til 770 millioner kroner og vi skal produsere 250 000 slaktegris i året når det er i full gang om to til tre år. Med dagens avregningspris på gris i kina og dagens kostnader vil hele prosjektet være nedbetalt på halvannet år. Det er helt galskap for tiden. Dette er muligens den beste investeringen i verden akkurat nå, sier Martin Hjort Jensen. •