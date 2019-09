Kappes om å få være med på fuglejakta

– Hvis du leter veldig godt, kan du fortsatt finne noen få muligheter i Sør- og Midt-Norge. Hovedregelen er at du må vente noen uker før det er ledige kort, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.

Statskog konstaterer at etterspørselen i mange av deres jaktområder nå er langt større enn tilbudet. Løsningen blir da at Statskog gjennomfører loddtrekning i stedet for å regulere opp prisen. Til syvende og sist, er det imidlertid utviklingen i bestandene som avgjør, påpeker Statskog, som er Norges største grunneier.

I Nordland og Troms er det begrensninger i hvor mange jegere som kan være med, selv om det selges jaktkort fritt.

Annonse

– I nord må noen velge et annet terreng enn de vanligvis jakter på, forteller Breisjøberget til Statskogs hjemmesider.

Utviklingen av rype- og skogfuglbestanden har vært svak, og derfor er det innført streng regulering både i Sør-Norge og Nord-Norge. Hensynet til en bærekraftig forvaltning skal veie tyngst.

I jaktsesongen 2018-19 ble det rapportert 181 750 felte ryper i Norge. Trøndelag topper statistikken, med over 45 000 felte ryper.